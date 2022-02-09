Evde bakım maaşı yatan iller nereden sorgulanır? Evde bakım maaşı hesaplara yattı mı? 9 Şubat 2022 Çarşamba

Evde bakım maaşı konusunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama yapılmıştı. Evde bakım maaşı konusunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık 2021 yılında 1798 Türk Lirası olan evde bakım maaşının 2022 yılı Şubat ayı itibarıyla 2.706 Türk Lirası'na yükseldiğini duyurmuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklama doğrultusunda ödemeler il il vatandaşların hesaplarına yatırılıyor. Bu kapsamda Evde bakım maaşı yatan iller nereden sorgulanır? Evde bakım maaşı hesaplara yattı mı? sorularının yanıtı merak eden vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. 9 Şubat 2022 Çarşamba günü evde bakım maaşları ile ilgili son durum ve Evde bakım maaşı ödeme sorgulamalarının nereden gerçekleştirileceğine ilişkin detaylar haberimizde.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER NEREDEN SORGULANIR?

Evde Bakım maaşı ödemelerinin hesaba yatırılıp yatırılmadığı e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor.

TC kimlik numarısı ile e-Devlet şifresi girilerek arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazılması halinde açılan sayfada maaş ödemesine ilişkin ayrıntılara ulaşılabilir.

Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında yer alıyor.

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.

Evde bakım maaşı sorgulama ekranına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.turkiye.gov.tr/aspb-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu

EVDE BAKIM MAAŞI HESAPLARA YATTI MI? 9 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı evde bakım maaşını her ayın 15'i ile 31'ü arasında hesaplara yatıyor.

Evde bakım maaşının yapıldığı iller henüz netleşmedi. Maaş hakkı olanlar e-Devlet üzerinden evde bakım maaşının hesabına yatıp yatmadığını sorgulayabiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SMS SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?

Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasıdır. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilir. Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.

KİMLER EVDE BAKIM MAAŞI ALABİLİR?

Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen yetkili hastanelerden alınacak engelli sağlık kurulu raporunda engel oranı en az yüzde 50 ve "Ağır engelli" İbaresi "evet" olarak işaretlenmiş olması gerekmektedir.

Evde bakım maaşını alabilmek için aranan şartların en önemlisi kişinin geliridir. 2021 yılı için 4 kişilik ailenin Evde Bakım Yardımı alabilmesi için gelirleri toplamda 6818 TL olmalıdır. Bir kişinin dikkate alınacak gelir kriteri ise 1706,67 TL'dir. Bu gelir kriteri asgari ücret ile belirlenmektedir.

Engelli oranına bakılmaksızın, 18 yaşının altındaki çocuklar için Engelli Sağlık Raporunda 'özel koşul ya da çok özel koşul gerektirir' ibaresi yer alıyorsa, engelli yakını Evde Bakım Yardımından faydalanabilir. 18 yaşının üstündekiler içinse, raporda 'tam bağımlı' ifadesi yer alıyorsa, yine engelli yakın yardımdan faydalanabilir.

