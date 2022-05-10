Evde bakım maaşı yattı mı? 10 Mayıs 2022 Salı evde bakım maaşı yatan iller hangileridir? Mayıs ayı evde bakım paraları ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığı merak ediliyor. 10 Mayıs 2022 Salı evde bakım maaşı yatan iller listesi araştırılıyor. Evde bakıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi engelli ile yaşlı bireylerin bakımlarını gerçekleştirenlere verilen evde bakım paraları 2022 yılı itibariyle 2 bin 354 TL’ye çıkarılmıştı. 2022 Mayıs ayı evde bakım maaşının ne zaman yatacağına dair detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

MAYIS AYI EVDE BAKIM PARALARI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşları her ayın 15’i ile 31’i arasında hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor. Bu kapsamda mayıs ayı evde bakım paralarının da ayın 15’i itibariyle yatırılmaya başlanması bekleniyor.

EVDE BAKIM YARDIMINA BAŞVURMAK İÇİN ENGEL ORANI KAÇ OLMASI GEREKİR?

Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen yetkili hastanelerden alınacak engelli sağlık kurulu raporunda engel oranı en az yüzde 50 ve “Ağır engelli” İbaresi "evet" olarak işaretlenmiş olması gerekmektedir.

EVDE BAKIM MAAŞINI KİMLER ALABİLİR?

Evde bakım maaşını alabilmek için aranan şartların en önemlisi kişinin geliridir. 2021 yılı için 4 kişilik ailenin Evde Bakım Yardımı alabilmesi için gelirleri toplamda 6818 TL olmalıdır. Bir kişinin dikkate alınacak gelir kriteri ise 1706,67 TL’dir. Bu gelir kriteri asgari ücret ile belirlenmektedir.

Engelli oranına bakılmaksızın, 18 yaşının altındaki çocuklar için Engelli Sağlık Raporunda 'özel koşul ya da çok özel koşul gerektirir' ibaresi yer alıyorsa, engelli yakını Evde Bakım Yardımından faydalanabilir. 18 yaşının üstündekiler içinse, raporda 'tam bağımlı' ifadesi yer alıyorsa, yine engelli yakın yardımdan faydalanabilir.

E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığı e-devlet üzerinden sorgulanarak öğrenilebiliyor. Evde bakım parası sorgulamak için öncelikle;

Kimlik numaranız ve şifreniz ile https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresinden e-devlet’e giriş yapın.

Karşınıza sıkan ana sayfada arama bölümüne "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın.

Sonrasında açılan sayfada, evde bakım maaşınıza ilişkin detayları görebilirsiniz.

10 MAYIS 2022 SALI EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ BELLİ OLDU MU?

10 Mayıs 2022 Salı evde bakım maaşı yatan iller listesi henüz belli olmadı.

