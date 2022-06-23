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Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı? İşte Evde bakım maaşı yatan iller listesi! 23 Haziran 2022 Perşembe

23.06.2022 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evde bakım maaşı yatan iller listesi 23 Haziran 2022 Perşembe günü yani haftanın dördüncü günü de en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ve bakıma muhtaç kişiler ile onların ailesine yapılan ödemeler geçtiğimiz hafta 15 Haziran Çarşamba günü itibarıyla başladı. Peki 23 Haziran evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı? İşte 23 Haziran evde bakım parası yatan iller listesi...

Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı? İşte Evde bakım maaşı yatan iller listesi! 23 Haziran 2022 Perşembe

Evde bakım maaşı yattı mı? 23 Haziran 2022 Perşembe günü ödemelerin hangi illere yapıldığını öğrenmek isteyen kişiler internette araştırma yapmaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın açıklamasının ardından ödemeler geçtiğimiz hafta Çarşamba günü itibarıyla yapılmaya başlandı. Peki 23 Haziran evde bakım maaşı hangi illere yattı? İşte 23 Haziran evde bakım parası yatan iller listesi...

Evde bakım maaşı yatan iller 16 Şubat 2022 Çarşamba listesi!

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ! 23 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE

Evde bakım maaşları her ayın 15’i ila 31’i arasında yatırılıyor. 23 Haziran 2022 Perşembe günü itibarıyla ödemeler yapılmaya başlandı. İşte 23 Haziran Perşembe günü ödeme yapılan iller...

Evde bakım maaşı 2022 ne kadar? Hesaplara yattı mı? 7 Şubat 2022

EVDE BAKIM MAAŞI HANGİ İLLERE YATIRILDI?

Evde bakım maaşı yatan iller listesi:

1- Tokat

2- Ordu

3- Hatay

4- Bolu

5- Osmaniye

Evde bakım maaşı 2022 ne kadar? Hesaplara yattı mı? 7 Şubat 2022

6- Kırşehir

7- Antalya

8- Uşak

9- Balıkesir

10- Konya

Evde bakım maaşı 2022 ne kadar? Hesaplara yattı mı? 7 Şubat 2022

11- İstanbul

12- Kocaeli

13- Bursa

14- Kırıkkale

15- Manisa

Evde bakım maaşı 2022 ne kadar? Hesaplara yattı mı? 7 Şubat 2022

16- Bilecik

17- Çanakkale

18- Malatya

19- Denizli

20- Ankara

Evde bakım maaşı 2022 ne kadar? Hesaplara yattı mı? 7 Şubat 2022

21- Şanlıurfa

22- Zonguldak

23- Afyonkarahisar

24- Sakarya

25- Diyarbakır

26- İzmir

27- Aksaray

28- Samsun

Evde bakım maaşı 2022 ne kadar? Hesaplara yattı mı? 7 Şubat 2022

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA EKRANI

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.

https://www.turkiye.gov.tr/aspb-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu

Evde bakım maaşı hesaplara yattı mı? 11 Şubat 2022 Cuma

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