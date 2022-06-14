HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. EVDE BAKIM MAAŞLARI YATTI MI? Evde bakım maaşı hangi illere yatırıldı? 14 Haziran listesi belli oldu mu? 14 Haziran 2022 Salı

EVDE BAKIM MAAŞLARI YATTI MI? Evde bakım maaşı hangi illere yatırıldı? 14 Haziran listesi belli oldu mu? 14 Haziran 2022 Salı

14.06.2022 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evde Bakım maaşları ile ilgili gelişmeler vatandaşlar tarafından her gün yakından takip ediliyor. 'Evde bakım maaşları yattı mı?' sorusunun yanıtı merak konusu olurken, Haziran ayının ortalarına gelinmesi ile birlikte çok sayıda kişi konuya ilişkin yaptıkları araştırmalara hız verdi. 535 bin kişinin yararlandığı ödemelerin sorgulamaları E-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Peki Evde bakım maaşı 14 Haziran listesi belli oldu mu? İşte E-Devlet engelli evde bakım parası sorgulama ekranı...

EVDE BAKIM MAAŞLARI YATTI MI? Evde bakım maaşı hangi illere yatırıldı? 14 Haziran listesi belli oldu mu? 14 Haziran 2022 Salı

Evde bakım maaşları yattı mı? sorusunun yanıtı Evde bakım maaşı 2022 haziran ayı ödemelerinin yapılıp yapılmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Evde bakım maaşı 14 Haziran listesi belli oldu mu? E-Devlet engelli evde bakım parası sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde...

Evde bakım maaşı yatan iller 16 Şubat 2022 Çarşamba listesi!

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI? 14 HAZİRAN 2022 SALI

Evde bakım maaşları her ayın 15’i ila 31’i arasında yatırılıyor.

Evde bakım maaşı hesaplara yattı mı? 15 Şubat 2022 Salı

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Mayıs ayında yaptığı açıklamada bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 1 milyar 278 milyon TL Evde Bakım Yardımı’nı 15 Mayıs'tan itibaren hesaplara yatırmaya başlayacaklarını belirtmişti.

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 14 Şubat 2022 Pazartesi

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA EKRANI

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.

https://www.turkiye.gov.tr/aspb-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu

Evde bakım maaşı hesaplara yattı mı? 11 Şubat 2022 Cuma

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bilecik Belediye Başkanı CHP'den ihraç edildiBilecik Belediye Başkanı CHP'den ihraç edildi
Satın aldığı tavuğun içinden çıkanı görünce hayatının şokunu yaşadı! Mide bulandıran görüntüyü sosyal medyada paylaştıSatın aldığı tavuğun içinden çıkanı görünce hayatının şokunu yaşadı! Mide bulandıran görüntüyü sosyal medyada paylaştı
Acı haber az önce geldi! Felaketin bilançosu yükseldiAcı haber az önce geldi! Felaketin bilançosu yükseldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sevgilisini arayıp, katilinin adını söylemiş! "Bizi öldürüyor"

Sevgilisini arayıp, katilinin adını söylemiş! "Bizi öldürüyor"

Soylu ve Yavaş'ın fotoğrafı çok konuşulmuştu! Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yeni açıklama: Kendisinin poz verme gibi bir gailesi...

Soylu ve Yavaş'ın fotoğrafı çok konuşulmuştu! Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yeni açıklama: Kendisinin poz verme gibi bir gailesi...

Motorin ve benzin zammı için kritik gün!

Motorin ve benzin zammı için kritik gün!

Yıllık izin hakkı ile ilgili flaş detay

Yıllık izin hakkı ile ilgili flaş detay

Gece vakti çırılçıplak gezdi, sağa sola tekme attı

Gece vakti çırılçıplak gezdi, sağa sola tekme attı

Kızlarını otelden sürükleyerek çıkardı! Kandıranı ise...

Kızlarını otelden sürükleyerek çıkardı! Kandıranı ise...

İlginizi Çekebilir

Yem diye tanıtıldı! Ölümcül zehirli, toprağı verimsiz hale getiriyor...

Yem diye tanıtıldı! Ölümcül zehirli, toprağı verimsiz hale getiriyor...

Seks seslerinden rahatsız olup belediyeye şikayet ettiler!

Seks seslerinden rahatsız olup belediyeye şikayet ettiler!

Yazın kurtarıcı görevi üstlenecek en iyi nemlendirici yüz kremleri

Yazın kurtarıcı görevi üstlenecek en iyi nemlendirici yüz kremleri

Sol bacağı, sağın iki katı! “Durup saatlerce inceliyorlar”

Sol bacağı, sağın iki katı! “Durup saatlerce inceliyorlar”

Tekme ve yumruklar havada uçuştu! “Gördüğüm en kötü kavga”

Tekme ve yumruklar havada uçuştu! “Gördüğüm en kötü kavga”

Oyun oynarken kendini kaybedenlere özel en rahat oyuncu koltukları

Oyun oynarken kendini kaybedenlere özel en rahat oyuncu koltukları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.