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Evde bakım parası alanlara 1100 TL yardım veriliyor mu? Evde bakım maaşı ne zaman yatacak?

07.05.2021 12:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mayıs ayına girmemizle beraber, evde bakım maaşından yararlanan birçok vatandaş, maaş ödemelerinin yatacağı tarihi araştırıyor. Bunun yanında bakım maaşı almaya hak kazanan vatandaşlar, yardım destek ödemesi kapsamındaki 1100 TL olan yardımdan yararlanıp yararlanamayacaklarını da merak ediyor. Evde bakım ücreti hakkında henüz resmi bir açıklama yok.

Evde bakım parası alanlara 1100 TL yardım veriliyor mu? Evde bakım maaşı ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı alan vatandaşlar, Mayıs ayının ilk haftası itibariyle ne zaman ödeme alacaklarını araştırıyor. Evde bakım maaşı için resmi bir açıklama olmasa da, geçtiğimiz ödemelere bakıldığında, maaşların Mayıs ayının 15’inde yatacağı tahmin ediliyor. Peki, evde bakım maaşı olan vatandaşlar 1100 TL yardım destek ödemesinden yararlanabiliyor mu?

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATIYOR?

Evde bakım maaşı için bu ay henüz ödemelere başlanmadı. Evde bakım aylığı alan vatandaşlar sorgulama yapmak amacıyla telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilmekte. Ödemeyi Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj kısmına BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak ödeme takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz durumunda 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

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Henüz resmi bir açıklama olmamasına rağmen, ödemelerin Mayıs ayının 15’inde yapılacağı tahmin ediliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Vatandaşlar evde bakım aylığı ödemelerini E-Devlet üzerinden de sorgulayabiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Sorgulama için TC kimlik numaranız ile E-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın.

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Açılacak olan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında yer almaktadır.

EVDE BAKIM MAAŞI ALANLAR 1100 TL YARDIMDAN YARARLANABİLİYOR MU?

Evde bakım maaşları ile ilgili olarak merak edilen bir başka detay ise 1100 liralık bayram ikramiyesi oldu. Geçmiş yıllarda bayram ikramiyesinden bakım maaşı alan vatandaşlar yararlanamamıştı. Bu sene için henüz resmi bir bilgi yok.

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