Evde bakım parası alanlara 1100 TL yardım veriliyor mu? Evde bakım maaşı ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı alan vatandaşlar, Mayıs ayının ilk haftası itibariyle ne zaman ödeme alacaklarını araştırıyor. Evde bakım maaşı için resmi bir açıklama olmasa da, geçtiğimiz ödemelere bakıldığında, maaşların Mayıs ayının 15’inde yatacağı tahmin ediliyor. Peki, evde bakım maaşı olan vatandaşlar 1100 TL yardım destek ödemesinden yararlanabiliyor mu?

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATIYOR?

Evde bakım maaşı için bu ay henüz ödemelere başlanmadı. Evde bakım aylığı alan vatandaşlar sorgulama yapmak amacıyla telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilmekte. Ödemeyi Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj kısmına BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak ödeme takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz durumunda 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

Henüz resmi bir açıklama olmamasına rağmen, ödemelerin Mayıs ayının 15’inde yapılacağı tahmin ediliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Vatandaşlar evde bakım aylığı ödemelerini E-Devlet üzerinden de sorgulayabiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Sorgulama için TC kimlik numaranız ile E-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın.