Evde bakım parası alanlara 1100 TL yardım veriliyor mu? Evde bakım maaşı ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı alan vatandaşlar, Mayıs ayının ilk haftası itibariyle ne zaman ödeme alacaklarını araştırıyor. Evde bakım maaşı için resmi bir açıklama olmasa da, geçtiğimiz ödemelere bakıldığında, maaşların Mayıs ayının 15’inde yatacağı tahmin ediliyor. Peki, evde bakım maaşı olan vatandaşlar 1100 TL yardım destek ödemesinden yararlanabiliyor mu?
Evde bakım maaşı için bu ay henüz ödemelere başlanmadı. Evde bakım aylığı alan vatandaşlar sorgulama yapmak amacıyla telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilmekte. Ödemeyi Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj kısmına BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak ödeme takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz durumunda 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
Henüz resmi bir açıklama olmamasına rağmen, ödemelerin Mayıs ayının 15’inde yapılacağı tahmin ediliyor.
Vatandaşlar evde bakım aylığı ödemelerini E-Devlet üzerinden de sorgulayabiliyor.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
Sorgulama için TC kimlik numaranız ile E-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın.
Açılacak olan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında yer almaktadır.
Evde bakım maaşları ile ilgili olarak merak edilen bir başka detay ise 1100 liralık bayram ikramiyesi oldu. Geçmiş yıllarda bayram ikramiyesinden bakım maaşı alan vatandaşlar yararlanamamıştı. Bu sene için henüz resmi bir bilgi yok.