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"Evde bakım yardımı alanların mağduriyetleri giderilecek"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 12:15 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: - "Evde bakım yardımı alan vatandaşlarımızda birtakım mağduriyetler oluşmuştu. Bu mağduriyetleri giderebilmek adına gelir testi hesaplamalarında biz bayram ikramiyelerinin dahil edilmemesi yönünde bir talebimiz oldu. İnşallah bu da yakın zamanda Meclisten geçerek, bu konuda mağduriyet yaşayan veya yaşayacak olan vatandaşlarımıza bu konudaki mağduriyetlerinin giderilmesine ön ayak olmuş olacağız"

"Evde bakım yardımı alanların mağduriyetleri giderilecek"

ESKİŞEHİR (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, evde bakım yardımı alanlar için Ramazan ve Kurban bayramları ikramiyelerinin gelir şartı hesaplanmasında yer almasının bazı mağduriyetlere neden olduğunu belirterek, "Gelir testi hesaplamalarında biz bayram ikramiyelerinin dahil edilmemesi yönünde bir talebimiz oldu. İnşallah bu da yakın zamanda Meclis'ten geçerek, bu konuda mağduriyet yaşayan veya yaşayacak olan vatandaşlarımıza bu konudaki mağduriyetlerinin giderilmesine ön ayak olmuş olacağız." dedi.

Bakan Selçuk, Eskişehir Valiliğine gelişinde, Vali Özdemir Çakacak, AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay ile diğer ilgililer tarafından karşılandı.

Valilik Şeref Defteri'ni de imzalayan Selçuk, koordinasyon toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, tarihi, kültürü, ekonomisi ve ticaretiyle övünç kaynağı olarak gördükleri Eskişehir'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını da ileten Selçuk, şöyle devam etti:

"Eskişehir bizim için her zaman sevginin, hoşgörünün, birlik, beraberliğin timsali olan bir şehrimiz oldu. Nice alimlerin, bilim adamlarının, liderlerin yetiştiği bir şehir burası. Bu vesileyle Eskişehirlilerle burada olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum. Burada işçilerimizle, işverenlerimizle buluşacağız, engelli kardeşlerimiz ve aileleriyle beraber olacağız, şehit yakınlarını ziyaret edeceğiz, Valimizin ev sahipliğinde ilimize dair bir koordinasyon toplantısı gerçekleştireceğiz, basın mensubu arkadaşlarımızla birlikte olacağız."

- Gelir testi hesaplanmasında ikramiyelerin dahil edilmemesi

Bakan Selçuk, bayram ikramiyelerinin evde bakım yardımında gelir şartı hesaplanmasına dahil edilmeyeceğine ilişkin açıklamasını hatırlattı. Düzenlemeyle ilgili bilgi veren Selçuk, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl müjdesini vermesi ile uygulanmaya başlanan Ramazan ve Kurban bayramlarındaki ikramiyeler sebebiyle evde bakım yardımı alan vatandaşlarımızda birtakım mağduriyetler oluşmuştu. Bu mağduriyetleri giderebilmek adına gelir testi hesaplamalarında biz bayram ikramiyelerinin dahil edilmemesi yönünde bir talebimiz oldu. İnşallah bu da yakın zamanda Meclisten geçerek, bu konuda mağduriyet yaşayan veya yaşayacak olan vatandaşlarımıza bu konudaki mağduriyetlerinin giderilmesine ön ayak olmuş olacağız. Bunun da bugün müjdesini vermek isterim."

Selçuk'un açıklamasının ardından basına kapalı gerçekleştirilen koordinasyon toplantısına geçildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Eskişehir'de

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Eskişehir'de

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Eskişehir'de

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Eskişehir'de

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Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk

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