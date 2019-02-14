"Evde bakım yardımı alanların mağduriyetleri giderilecek"

ESKİŞEHİR (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, evde bakım yardımı alanlar için Ramazan ve Kurban bayramları ikramiyelerinin gelir şartı hesaplanmasında yer almasının bazı mağduriyetlere neden olduğunu belirterek, "Gelir testi hesaplamalarında biz bayram ikramiyelerinin dahil edilmemesi yönünde bir talebimiz oldu. İnşallah bu da yakın zamanda Meclis'ten geçerek, bu konuda mağduriyet yaşayan veya yaşayacak olan vatandaşlarımıza bu konudaki mağduriyetlerinin giderilmesine ön ayak olmuş olacağız." dedi.

Bakan Selçuk, Eskişehir Valiliğine gelişinde, Vali Özdemir Çakacak, AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay ile diğer ilgililer tarafından karşılandı.

Valilik Şeref Defteri'ni de imzalayan Selçuk, koordinasyon toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, tarihi, kültürü, ekonomisi ve ticaretiyle övünç kaynağı olarak gördükleri Eskişehir'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını da ileten Selçuk, şöyle devam etti: