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  4. Evde basılmışlardı, kadın mahkeme başkanı canından oluyordu! Savcı için karar verildi

Evde basılmışlardı, kadın mahkeme başkanı canından oluyordu! Savcı için karar verildi

Hazar Gönüllü Hazar Gönüllü Mynet Haber / İçerik Editörü
06.12.2024 17:04
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Ankara Adliyesi'nde görevli kadın Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ile aynı adliyede görevli Cumhuriyet Savcısının evde basılması üzerine yeni gelişmeler yaşanıyor. Skandalın aktörlerinden Hakimler ve Savcılar Kurulunca Şanlıurfa Adliyesi'ne atanan Cumhuriyet Savcısı görevden uzaklaştırıldı. Savcının, boşandığı hakim eşine kesinleşen borçlarını ödemediği, ayrıca eşini kendisine 4 milyon 500 bin lira borçlu gibi göstererek sahte senetle icra takibi başlattığı belirtildi.

Evde basılmışlardı, kadın mahkeme başkanı canından oluyordu! Savcı için karar verildi

Ankara Adliyesi'nde görevli kadın Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, aynı adliyede görevli Cumhuriyet Savcısı ile iddiaya göre birliktelik yaşıyordu. Yargıtay Tetkik Hakimi eşi tarafından evde basılmış, kadın mahkeme başkanı o baskın sırasında balkondan atlayarak ağır yaralanmıştı.

AÇIĞA ALINDI

Olayın ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu harekete geçti. Ekol TV'nin aktardığına göre; Şanlıurfa'ya gönderilen savcı HSK 2. Dairesince açığa alındı.

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HSK'nın kararında, savcının evli olduğu halde kadın Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ile yaşadığı ilişkinin bilgisine de yer verildi. Kararda savcı ile hakimin boşanma protokolü düzenledikleri belirtildi.

BOŞANMA PROTOKOLÜNE UYMADI

Boşanma protokolüne göre savcının hakim olan eski eşine 200 bin lira taksitle toplamda 3 milyon lira ödeyeceği, aynı zamanda boşandıktan en geç 2 gün sonra aracını devredeceği belirtildi. Ancak savcı bu protokole uymadı.

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SAHTE SENETLE İCRA TAKİBİ BAŞLATTI

Savcı kesinleşen bu borçlarını ödemediği gibi boşandığı hakim eşini kendisine 4 milyon 500 bin lira borçlu gibi göstererek sahte senetle icra takibi başlattı.

Bunun üzerine savcının eski eşi olan Yargıtay Tetkik Hakimi imza ve borca itiraz davası açtı. Dava üzerine savcı, aynı gün icra takibinden vazgeçti.

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Anahtar Kelimeler:
Savcı hakim
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