Evde bebek gibi büyütüyorlar

Gaziantep’te annesinin kabullenmediği kuzuyu sahiplenen Mehmet ve Nuray Taşçılar çifti, sahiplendikleri kuzuya ‘Paşa’ ismini vererek kendi evlerinde beslemeye başladılar. Evde çocuk gibi büyütülen kuzunun aylık 400 lira masrafı olduğunu belirten Mehmet Taşçılar, kuzuyu kendi evladından ayırmadığını söyledi.

Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Sarısalkım Mahallesi’nde hayvancılıkla uğraşan Mehmet ve Nuray Taşçılar çiftinin büyüttükleri bir koyun doğurduğu kuzuyu kabul etmedi. Taşçılar çifti kuzu, annesi tarafından kabul edilmeyince farklı bir yol deneyerek kuzuyu kendilerine evlatlık aldılar. ‘Paşa’ ismi verilen kuzu, Taşçılar çiftinin evinde adeta paşalar gibi ağırlanıyor. Altına bez sarılan, ayaklarına çorap giydirilen kuzunun boynuna ise muska asıldı. Fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldıktan sonra büyük ilgi gören Paşa’nın evde büyütüldüğünü görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Günde 2,5 litre süt, 4 tane bez, aylık 400 lira masraf

Evde el bebek gül bebek büyütülen kuzu, günlük 2,5 litre süt tüketirken evi kirletmemesi için altına günde 4 tane bez bağlanıyor. Annesini görmesi için her gün Gaziantep merkeze 10 kilometre uzaklıktaki besi çiftliğine götürülen ’Paşa’, annesini gördükten sonra tekrardan Gaziantep’teki evine dönüyor. Paşa’nın aylık 400 lira civarında bir masrafı olduğunu söyleyen Mehmet Taşçılar, “Yani kendi çocuğumdan farksız yaşıyor. Onu kendi evladımdan ayırmıyorum” dedi.