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Evde besledikleri hayvanlarla okula geldiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 16:59 | Son Güncelleme

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri kapsamında Adıyaman TOKİ İlk ve Ortaokulu’nda okuyan öğrenciler, evlerinde besledikleri hayvanlarını alıp okula getirdi.Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri kapsamında öğrencilere hayvan sevgisini aşılamak için farkındalık oluşturmak isteyen okul idaresi tarafından etkinlik düzenlendi.

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri kapsamında Adıyaman TOKİ İlk ve Ortaokulu’nda okuyan öğrenciler, evlerinde besledikleri hayvanlarını alıp okula getirdi.
Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri kapsamında öğrencilere hayvan sevgisini aşılamak için farkındalık oluşturmak isteyen okul idaresi tarafından etkinlik düzenlendi. Gerçekleştirilen etkinlik kapsamında öğrenciler evlerinde besledikleri, kuş, güvercin, tavuk, horoz, kedi, köpek, tavşan, balık gibi evcil hayvanlarını alarak okula getirdi. Okula getirilen hayvanları tek tek seven öğrencilerin düzenlenen etkinlikte aldıkları mutluluk yüzlerine yansıdı. Oldukça güzel görüntülerin oluşturduğu etkinlikte öğrenciler bu tür programların zaman zaman yapılmasını istediklerini belirterek emeği geçen okul yönetimine teşekkür etti.
Çocuklara hayvan sevgisini aşılamak amacıyla böyle bir etkinliğe imza attıklarını dile getiren Okul Müdürü Bilal Felek, “Farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenledik. Biz şunu istiyoruz ki çocuklar evcil hayvanlarla empati kurabilsinler. Bir canlının sorumluluğunu almaları çocuklarımızın kişilik gelişimine katkısı olacak. Bu canlılarla empati kurmaları, bundan sonraki yaşamlarında yaklaşımları, arkadaşlık yaparken, dostluk kurarken daha sevecen ve saygıyla yaklaşmaları olacak” dedi.
Öğrencilerden Eda Saadet Harputluoğlu ise konuşmasında, “Hayvanları korumalıyız, sevmeliyiz. Hayvanlar bizim her şeyimiz. Ben okulun böyle bir etkinlik yapmasından dolayı çok sevinçli ve mutluyum. Seneye yine böyle bir etkinlik olsun” şeklinde konuştu.
Öğrencilerden Beren Uçarer ise “Hayvanları sevmeli ve korumalıyız. Onları beslemeliyiz. Ben hayvanları çok seviyorum. Mutlyuz çünkü çoğu kişi hayvan getirmiş onları sevdik. Çok güzel hayvanlar var burada. Herkes hayvanları severek karşılaya bilir” diye konuştu.

Evde besledikleri hayvanlarla okula geldiler

Evde besledikleri hayvanlarla okula geldiler

Evde besledikleri hayvanlarla okula geldiler

Evde besledikleri hayvanlarla okula geldiler

Evde besledikleri hayvanlarla okula geldiler

Evde besledikleri hayvanlarla okula geldiler

Evde besledikleri hayvanlarla okula geldiler

Evde besledikleri hayvanlarla okula geldiler

Evde besledikleri hayvanlarla okula geldiler

Evde besledikleri hayvanlarla okula geldiler

Evde besledikleri hayvanlarla okula geldiler

Evde besledikleri hayvanlarla okula geldiler

Evde besledikleri hayvanlarla okula geldiler
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