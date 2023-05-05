Evde bir şey bulamayınca bakın ne yaptılar! Zor durumdaki yaşlı kadının evine giren hırsızlar...

'Bu kadar da olmaz' dedirten hırsızlık olayı Kars'taki Subatan yolu Sevgi sokakta meydana geldi. Tek başına yaşayan 65 yaşındaki Şehriban Akbaba’nın evine hırsız girdi.

EVDE BİR ŞEY BULAMAYINCA BAKIN NE ÇALDILAR

Tek başına yaşayan ve zor durumda olan Akbaba’nın evinde bir şey bulamayan hırsızlar, beyaz eşyaların motorları, halı ve bazı ev eşyasını çalarak kayıplara karıştı.

HIRSIZLARIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Eve hırsız girdiğini fark eden yaşlı kadın komşularından yardım istedi. Komşuları ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. (İHA)