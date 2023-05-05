HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Evde bir şey bulamayınca bakın ne yaptılar! Zor durumdaki yaşlı kadının evine giren hırsızlar...

Evde bir şey bulamayınca bakın ne yaptılar! Zor durumdaki yaşlı kadının evine giren hırsızlar...

05.05.2023 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta 'Pes' dedirten bir hırsızlık olayı meydana geldi. Tek başına yaşayan ve zor durumda olan yaşlı kadının evine giren hırsızlar evde bir şey bulamadı. Bunun üzerine beyaz eşyaların motorlarını, halı ve bazı eşyaları çalan hırsızlar ortadan kayboldu. Hırsız girdiğini fark eden yaşlı kadın önce komşularından yardım istedi, sonra da polise ihbarda bulunuldu.

Evde bir şey bulamayınca bakın ne yaptılar! Zor durumdaki yaşlı kadının evine giren hırsızlar...

'Bu kadar da olmaz' dedirten hırsızlık olayı Kars'taki Subatan yolu Sevgi sokakta meydana geldi. Tek başına yaşayan 65 yaşındaki Şehriban Akbaba’nın evine hırsız girdi.

EVDE BİR ŞEY BULAMAYINCA BAKIN NE ÇALDILAR

Tek başına yaşayan ve zor durumda olan Akbaba’nın evinde bir şey bulamayan hırsızlar, beyaz eşyaların motorları, halı ve bazı ev eşyasını çalarak kayıplara karıştı.

HIRSIZLARIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Eve hırsız girdiğini fark eden yaşlı kadın komşularından yardım istedi. Komşuları ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. (İHA)

thumbs_b_c_ea9bcf76ad289d7b2b896fed81da6d62

'6 ile 6.7 arasında deprem oluncaya kadar...' O bölgeyi işaret etti '6 ile 6.7 arasında deprem oluncaya kadar...' O bölgeyi işaret etti

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uygun zamanı bekleyip... Yaptıkları 'Pes' dedirtti! Anbean görüntülendilerUygun zamanı bekleyip... Yaptıkları 'Pes' dedirtti! Anbean görüntülendiler
Erdoğan'dan Temmuz'da zam mesajıErdoğan'dan Temmuz'da zam mesajı
Alpay Özalan'dan Mansur Yavaş'a sert yanıt: Adamsan...Alpay Özalan'dan Mansur Yavaş'a sert yanıt: Adamsan...
Anahtar Kelimeler:
Hırsız Kars hırsızlık yaşlı

En Çok Okunan Haberler

Kızılay Başkanı için sözleri gündem oldu! Sunucu "İlk defa bu kadar net bir açıklama geldi" dedi

Kızılay Başkanı için sözleri gündem oldu! Sunucu "İlk defa bu kadar net bir açıklama geldi" dedi

IBAN numarasının aynı olduğunu görünce... 150 bin TL'lik altın!

IBAN numarasının aynı olduğunu görünce... 150 bin TL'lik altın!

Doğal gaz kararı Resmi Gazete'de! Tahsil edilen faturalar için para iadesi nasıl olacak?

Doğal gaz kararı Resmi Gazete'de! Tahsil edilen faturalar için para iadesi nasıl olacak?

Akaryakıt fiyatları gece yarısı değişti

Akaryakıt fiyatları gece yarısı değişti

Gece yarısı paylaştığı videoyla son vaadini duyurdu: En düşük maaş 21 bin 265 lira olacak

Gece yarısı paylaştığı videoyla son vaadini duyurdu: En düşük maaş 21 bin 265 lira olacak

İnce'nin çağrısına CHP'den "Çok olumlu yanıt veriyoruz" açıklaması!

İnce'nin çağrısına CHP'den "Çok olumlu yanıt veriyoruz" açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Tamamen transparan! Düğüne öyle bir kıyafetle katıldı ki...

Tamamen transparan! Düğüne öyle bir kıyafetle katıldı ki...

Aile şirketine çevirdiler! Müstehcen pozlarında erkek kardeşi ve annesi...

Aile şirketine çevirdiler! Müstehcen pozlarında erkek kardeşi ve annesi...

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Araçta doğum yapan kadına böyle yardım etti

Araçta doğum yapan kadına böyle yardım etti

Müstehcen pozları çalınarak internette sızdırıldı! “Görmek zordu”

Müstehcen pozları çalınarak internette sızdırıldı! “Görmek zordu”

Camper, Tommy Hilfiger, Puma... 1000 TL'nin üzerinde indirim

Camper, Tommy Hilfiger, Puma... 1000 TL'nin üzerinde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.