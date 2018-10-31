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Evde çalınır diye çantasında taşıdığı ziynet eşyasını, pazarda çaldılar

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2018 14:08 | Son Güncelleme

BURSA'da yaklaşık 100 bin lira değerindeki ziynet eşyasını evden çalınır düşüncesiyle çantasında taşıyan P.Y.'nin korktuğu başına geldi.

Evde çalınır diye çantasında taşıdığı ziynet eşyasını, pazarda çaldılar

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da yaklaşık 100 bin lira değerindeki ziynet eşyasını evden çalınır düşüncesiyle çantasında taşıyan P.Y.'nin korktuğu başına geldi. Kadının bebek arabasına astığı çantası, pazarda çalındı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i, tutuklandı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi İhsaniye Mahallesi'ndeki Agora Pazar Alanı'nda 20 Ekim Cumartesi meydana geldi. P.Y. (27) adlı kadın, 2 çocuğuyla semt pazarında alışveriş yaparken çantasını bebek arabasına astı. İçinde yaklaşık 100 bin lira değerinde ziynet eşyası ile bir miktar nakit para bulunan çanta, çalındı. P.Y.'nin şikayeti üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, incelemede olayın şüphelilerinin N.K., G.E., N.T., S.E. ve A.D. olduğunu tespit etti. N.K., G.E. ve N.T. isimli kadınlar yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise çalınan ziynet eşyası ve paranın yanı sıra 2 pompalı tüfek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerden N.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaşı 18'den küçük G.E. ve N.T. ise serbest bırakıldı. Çalınan ziynat eşyası ve para da P.Y.'ye teslim edildi. Diğer 2 şüpheli S.E. ve A.D.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, P.Y. alışveriş yaparken, şüpheliler grup halinde bebek arabasına yaklaşarak siyah çantayı alıp kaçıyor.

FOTOĞRAFLI

Evde çalınır diye çantasında taşıdığı ziynet eşyasını, pazarda çaldılarEvde çalınır diye çantasında taşıdığı ziynet eşyasını, pazarda çaldılarEvde çalınır diye çantasında taşıdığı ziynet eşyasını, pazarda çaldılarEvde çalınır diye çantasında taşıdığı ziynet eşyasını, pazarda çaldılar

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