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Evde çalışanlar bilgisayar hizasına dikkat!

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.04.2020 10:40 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını nedeniyle evden çalışan binlerce kişi psikolojik zorlukların yanı sıra fiziksel problemlerle de karşı karşıya kalabiliyor. Konuyla ilgili bilgi veren Kayropraktist Prof. Dr. Semih Akı, “Boyun ve omurga sağlığı açısından bilgisayar ekranının üst kenarı, göz hizasında ya da biraz altında olacak şekilde düzenlenmeli ve telefon kafa ve boyun arasına sıkıştırılmamalı, kulaklık kullanılmalı” önerisinde bulundu.

Evde çalışanlar bilgisayar hizasına dikkat!

Evde çalışırken günlük olarak egzersiz yapılmasının bel, boyun ve omurga sağlığı için çok önemli olduğuna değinen Anadolu Sağlık Merkezi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı, Kayropraktist Prof. Dr. Semih Akı, “Olabildiğince hareket edilmeli. Düzenli fiziksel aktivite yapan bireylerin tekrar eden boyun ağrısı geliştirme olasılığı daha azdır” dedi. Evde de tıpkı işyerinde olduğu gibi bir çalışma masası/alanının oluşturulmasının boyun sağlığı açısından önemli olduğunu söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı, Kayropraktist Prof. Dr. Semih Akı, evden çalışanlara önerilerde bulundu.

EVDE ÇALIŞIRKEN BOYUN AĞRILARINI ÖNLEMENİN 7 YOLU

Masa başı çalışanlar sık sık gerinmeli ve masa başında basit egzersizler yapmalı. Omuzlar yukarı doğru, kulak hizasına kadar yükselttildikten sonra düşürülebildiği kadar düşürülerek 5 kez tekrar edilmeli. Ayrıca kürek kemikleri birleştirilerek beş saniye durduktan sonra gevşeme egzersizi yapılmalı. Yan boyun kaslarını esnetmek için oturur pozisyonda sol elle koltuğun oturağına tutunarak gövde ve boyun zıt tarafa doğru eğilmeli ve bu hareket sağ elle de tekrar edilmeli.
Olabildiğince hareket edilmeli. Düzenli fiziksel aktivite yapan bireylerin tekrar eden boyun ağrısı geliştirme olasılığı daha düşüktür.
Çalışma masası ve koltuğu, ekran göz hizasına gelecek şekilde ayarlanmalı.
Yüzüstü yatılmamalı. Yüzüstü yatmak boyna fazladan yük bindirir. Boynunuzun doğal kıvrımını destekleyecek bir yastık seçilmeli.
Zihinsel stres oranı düşürülmeli. Boyun bölgesindeki gerilmeler kas zorlanmalarına neden olabilir.
Telefonda kafa ve omuz arasında sıkıştırılmamalı. Telefonda çok konuşuluyorsa kulaklık-mikrofon kullanılmalı.
Dişler sıkılmamaya gayret edilmeli. Diş sıkmak boyun kaslarını gerebilir.<br><div data-size="fluid" data-lazy="true" id="mynetads/28687765/mynet/genel/multiplex_2"></div>
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