Evde çalışanlar bilgisayar hizasına dikkat!

Evde çalışırken günlük olarak egzersiz yapılmasının bel, boyun ve omurga sağlığı için çok önemli olduğuna değinen Anadolu Sağlık Merkezi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı, Kayropraktist Prof. Dr. Semih Akı, “Olabildiğince hareket edilmeli. Düzenli fiziksel aktivite yapan bireylerin tekrar eden boyun ağrısı geliştirme olasılığı daha azdır” dedi. Evde de tıpkı işyerinde olduğu gibi bir çalışma masası/alanının oluşturulmasının boyun sağlığı açısından önemli olduğunu söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı, Kayropraktist Prof. Dr. Semih Akı, evden çalışanlara önerilerde bulundu.

EVDE ÇALIŞIRKEN BOYUN AĞRILARINI ÖNLEMENİN 7 YOLU