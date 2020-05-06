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Evde çalışanlar dikkat! Sandalye seçiminde bunları göz önünde bulundurun

SAĞLIK HABERLERİ  | 06.05.2020 17:06 | Son Güncelleme

Koronavirüs ile birlikte aktif çalışma hayatının evlere taşınması bilgisayar başında konforsuz masa ve sandalyelerde uzun süre vakit geçirmeyi de beraberinde getirdi.Ancak uzmanlar bu çalışma şeklinin fiziksel rahatsızlıklara yol açacağının altını çiziyor. Çalışırken kullanılan ekipmanların belli standartları karşılaması gerektiğine dikkat çeken sağlıkçılar, mutlaka belli aralıklarla çeşitli egzersizler yapılmasının da önem taşıdığını vurguluyor.

Evde çalışanlar dikkat! Sandalye seçiminde bunları göz önünde bulundurun

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Nurten Korkmaz, evde bilgisayar başında çalışmak zorunda bireylerin fiziksel sağlıklarına dikkat etmeleri gerektiğini söylüyor.

MASA VE SANDALYELERDE AYARLAMALAR YAPILMALI!

Uzun süre bilgisayar başında çalışanlar için kullanılan masa ve sandalyenin belli standartları karşılaması gerektiğini belirten Dr. Nurten Korkmaz, “Evde çalışırken kullanılan masa ve sandalyelere belli ayarlamalar yapılmalı. Her yöne dönebilen, kol dayamalı, sırt desteği ve oturma açısı ayarlanabililir sandalye kullanılmalıdır. Evdeki sandalyenin en azından kol ve sırt desteği olmalı, uylukların arka yüzeyi ve bel oyumu uygun boyutta yastık ile desteklenmelidir. Çalışırken masanın yüksekliği kişinin boyuna uygun ayarlanmalı. Sürekli bilgisayar başında çalışanlar ergonomik oturmaya dikkat etmeli, saatte bir mutlaka ara vermeli, bazı aralarda postür egzersizi dediğimiz egzersizleri yapmalıdır” dedi.

DİRSEK AÇISI 120 DERECE OLMALI

Korkmaz, doğru duruş ve oturma pozisyonunun önemine dikkat çekerek sözlerine şöyle devam etti: “Bilgisayar tam karşıda ve bir kol mesafesi uzaklığında olmalı. Ekranın üst çizgisi göz hizasına ayarlanmalı. Boyunun aşırı öne eğilmesi uygun değildir. Otururken kulaklar, omuz ve kalçanın aynı eksende olmasına dikkat edilmeli. En önemli açı dirsek iç açısıdır ve 120 derece civarında olmalıdır. El bilekleri düz çalışılmalı ve bel eğimi desteklenmeli. Bilgisayar başında oturan çocuklar da büyüklerin uyduğu ergonomik duruş kurallarına mümkün olduğunca uymalıdır. 45 dak veya 1 saatte 10 dakikalık aralar vermeleri fiziksel sağlıkları açısından çok önemli.”

ÇEŞİTLİ EGZERSİZLERLE FİZİK KONDÜSYON SAĞLANABİLİR

Bireylerin evde kaldıkları süreçte aktif olmaları gerektiğine işaret eden Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Nurten Korkmaz, “Kondüsyon düşüklüğü kişinin zedelenme riskini arttırır o yüzden aktif kalmak önemli. Uzun süresabit duruşlardan, ekranın ve sandalyenin yanlış açılarından kaçınılmalıdır. Kişini fonksiyonel kapasitesinin üzerinde güç harcanmamalı ve eklemler normal hareket aralıklarının üzerinde zorlanmamalıdır. Aerobik egzersiz olarak haftada 5 gün 20 dakika boyunca kol ve bacakların hepsini kullanarak ritmik ve sürekli hareket etmelerini öneriyorum. Ayrıca kendilerine bir rota çizip yürüyebilirler. Haftada 3 gün ağırlık kaldırma ve bantlarla direnci yükselten hareketlerle güçlendirme egzersizleri yapılabilir. Yaşlı bireyler aşamalı olarak artırarak evde yoga egzersizleri yapabilirler, gençler ise aerobik ve güçlendirme egzersizleri ile fizik kondüsyonlarını artırabilir. Hamileler kendileri için özel tasarlanan plates hareketleri ve diğer egzersizleri yapabilir” dedi.


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