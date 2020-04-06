Evde çalışırken ergonomiye dikkat!

Evden çalışanlar iş yerindeki gibi bir çalışma disiplini içerisinde ve eğer evde çalışma masası yoksa yemek masasını kullanması gerektiğini söyleyen uzmanlar, bazı uyarılarda bulundu.

Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte özellikle son 20 yılda hızla artan bilgisayar kullanımı, buna bağlı gelişen mesleki kas iskelet hastalıkları sorununu da beraberinde getirdi. Bilimsel çalışmalar, iş süresince yanlış duruştan kaynaklanan bozuklukların ağrılara, iş gücü kaybına, fizik-tedaviye bile neden olabildiğini zaten gösteriyordu. Şimdi tehlike daha da büyüdü. Evde yatarak ya da kambur şekilde sehpaya eğilerek çalışıyorsanız, dikkat! Uzmanlar yeni çalışma alanımız olan evimizde yapacağınız birkaç düzenleme ile konforlu çalışmanın tüyolarını veriyor…