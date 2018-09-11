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Evde çamaşırlarla birlikte kurutulan esrar ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2018 14:51 | Son Güncelleme

KONYA’da sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı.

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA’da sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu hap, esrar, eroin ve hassas terazilerin ele geçirildiği operasyonda bir evde yapılan aramalarda, uyuşturucunun çamaşırlarla yan yana kurutulması dikkat çekti. Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 6 ay önce torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarını takibe aldı. 6 aylık süre içinde suçüstü yakalanan 5 kişi tutuklandı. 2018-2019 Eğitim öğretim yılı öncesinde ekipler, bu sabah 12 farklı adrese baskın yaptı. Evlerde yapılan aramalarda 63 parça halinde 33 gram eroin, 13 suboxone hap, 40 ecstasy, 500 gram esrar, 81 lyrica hap, hassas terazi ile 4 av tüfeği ele geçirildi. Meram İlçesinde Gökay B.’nin (38) evinde, bir odada çamaşırlarla birlikte 500 gram esrar bulundu. Evde ayrıca satışa hazır eroin, uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi. Aramalara narkotik köpeği Oscar da kullanıldı. Sokak satıcısı oldukları öne sürülen Gökay B., Hüseyin K., İsmail B., Hamit Ş., Murat K., Hasan K., Ragıp D., Abdurrahman G., Muhammet Seyit K., Adem Ş., ve Salih Furkan Ü., Konya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

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