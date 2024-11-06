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Evde canı sıkılıyor diye aracını oyun odasına çevirdi! 500 bin TL ödedi şimdi hem geziyor hem oynuyor...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
06.11.2024 11:19
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Keyifçiliğin bu kadarı! Bursa'da yaşayan 23 yaşındaki Burak Çiçek, iş sonrası boş zamanlarını değerlendirmek için yaratıcı bir çözüm buldu. Dijital oyunlara tutkusu olan Çiçek, otomobilinin bagajına evde kullandığı plazma televizyonu ve oyun konsolunu yerleştirerek aracını taşınabilir bir oyun salonuna dönüştürdü.

Evde canı sıkılıyor diye aracını oyun odasına çevirdi! 500 bin TL ödedi şimdi hem geziyor hem oynuyor...

Bursa'da, özel bir şirketin üretim bölümünde çalışan ve dijital oyunlara karşı ilgisi olan Burak Çiçek, işten geriye kalan zamanlarını, evindeki oyun konsolunda oyun oynayarak geçiriyor. Evde, kapalı kalmaktan sıkılan Çiçek, oyun sevdasından da vazgeçemeyince çareyi 6 ay önce aldığı otomobilini, oyun salonuna çevirmekte buldu.

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ARACINI OYUN SALONUNA ÇEVİRDİ

Odasındaki plazma televizyon ile oyun konsolunu, özel bir sistem kurarak, otomobilinin bagajına taşıyan Çiçek, aracını istediği yerde park edip, oyun oynayabiliyor. Çiçek, aynı zamanda dizi ve film de izleyip, açık hava sineması keyfi yaşıyor.

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‘YOLCULUK SIRASINDA MOLA VERİP, OYUN OYNUYORUM’

Aracını park edip oyun oynadığı yerlerdeki insanların önce şaşırdığını, sonra yanına gelip, kendisini izlediklerini söyleyen Çiçek, otomobiline kurduğu sistem, aksesuarlar, televizyon ve oyun konsolu için 500 bin lira harcadığını belirtti.

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Bu sayede istediği her yerde oyun oynayabildiğini söyleyen Çiçek, “Çalışmadığım süre içerisinde, kalan zamanımın büyük bölümünü oyun oynayarak geçiriyordum. Evde oynamak sıkıcı gelince, sistemi otomobilimin bagajına, ses sistemini ise bagaj kapağına monte ettim. Yolculuk sırasında mola verdiğim zaman, araçta bulunan seyyar sandalyeme oturup, televizyonun karşısına geçerek oyun oynuyorum. Bazı günler televizyon programlarını da bu şekilde izliyorum. Bu şekilde eğlenmem, görenlerin de dikkatini çekiyor” diye konuştu.

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(DHA)

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