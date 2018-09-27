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Evde çekirdek makinesi yaptı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2018 12:42 | Son Güncelleme

Hepimiz çekirdeğin çitlenmiş halde önümüze gelmesini isteriz.

Tuah Raja isimli Youtube kanalında birbirinden ilginç ev aletleri yapan adam bu defa çekirdek çitleme makinesi yaptı.

Bu makineyi evde siz de yapabilirsiniz

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İşte o çalışma...
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