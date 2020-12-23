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Evde çıkan yangın hasara neden oldu

23.12.2020 11:37 | Son Güncelleme:
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Mersin’in Tarsus ilçesinde bir evde çıkan yangında hasar meydana geldi.Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Mithatpaşa Mahallesi 2847 Sokak’ta bulunan 2 katlı evin alt katında sabaha karşı yangın çıktı.

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir evde çıkan yangında hasar meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Mithatpaşa Mahallesi 2847 Sokak’ta bulunan 2 katlı evin alt katında sabaha karşı yangın çıktı. Cemaliey Şen’e ait evde, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek evin tamamını sardı. Alevleri fark eden Şen, hemen dışarı çıkıp, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangına, Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Grup Amirliği itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Çıkan yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, maddi hasar meydana geldi.

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