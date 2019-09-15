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Evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

YAŞAM HABERLERİ  | 15.09.2019 14:00 | Son Güncelleme

ADIYAMAN’da, tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN’da, tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. İtfaiyeye yardım etmeye çalışan 1 kişi ise dumandan etkilenerek hastanede tedaviye alındı.
Yangın, öğlen saatlerinde Kayalık Mahallesi'nde Kamber Gözde'ye ait tek katlı evde çıktı. Evde kimsenin olmadığı sırada elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangını görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürdü. Bu sırada itfaiyeye yardım etmek isteyen ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi ise dumandan etkilenerek olay yerinde hazır bekleyen ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yangın nedeni ile evdeki eşyalar kullanılmaz hale geldi.

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Evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendiEvde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendiEvde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendiEvde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

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