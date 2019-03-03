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Evde çıkan yangında 12 kişi canını kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.03.2019 16:33 | Son Güncelleme

İZMİT'te 5 katlı binanın 4'üncü katında çıkan yangında evin 2 odası kullanılamaz hale gelirken, evde bulunan 12 kişi dışarı çıkarak canlarını son anda kurtardı.  Öğle saatlerinde, Şirintepe Mahallesi Güven Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın 4'üncü katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Evde çıkan yangında 12 kişi canını kurtardı

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te 5 katlı binanın 4'üncü katında çıkan yangında evin 2 odası kullanılamaz hale gelirken, evde bulunan 12 kişi dışarı çıkarak canlarını son anda kurtardı.
Öğle saatlerinde, Şirintepe Mahallesi Güven Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın 4'üncü katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler bir anda evin 2 odasını sardı. Bu sırada evin diğer odasında bulunan Naci Aksakal ile ailesi, hemen evden çıkarak itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araçlar ile dışarıdan yangına müdahale etti. Yangın itfaiyenin yaklaşık yarım saatlik müdahalesi sonucunda söndürüldü. Yangın sonrasında evin 2 odası tamamen kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay anında evde olan Naci Aksakal'ın kardeşi Fethullah Aksakal, "Ben kapıyı açtığımda alev prizin olduğu yerden çıkıyordu. Önce alevi gördüm. Oradan yanındaki ahşap dolaba sıçradı. Biz hemen evi boşalttık. Duman beni boğuyordu orada. Çok uğraştım ama söndüremedim. Ev harap oldu. İtfaiye yetişti ama zaten 2 dakikada beni mahvetmişti. Yaralanan kimse yok. Zaten evdekileri hemen tahliye ettik. Evde 12 kişi vardı" dedi.

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Evde çıkan yangında 12 kişi canını kurtardıEvde çıkan yangında 12 kişi canını kurtardıEvde çıkan yangında 12 kişi canını kurtardıEvde çıkan yangında 12 kişi canını kurtardı

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