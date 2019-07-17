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Evde çıkan yangında 2 çocuk dumandan etkilendi

YAŞAM HABERLERİ  | 17.07.2019 15:31 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde 5 katlı apartmanın 3'üncü katında çıkan yangında evdeki dumandan etkilenen 2 çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ),(DHA) - TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde 5 katlı apartmanın 3'üncü katında çıkan yangında evdeki dumandan etkilenen 2 çocuk hastanede tedavi altına alındı. Yangın, Camiatik Mahallesi Şehit İsmet Yiğit Sokak üzerindeki 5 katlı apartmanının 3'üncü katında Yücel ve Dilek Yüncü çiftine ait dairede meydana geldi. Mutfaktaki buzdolabı motorunun kısa devre yapması sonucu çıkan yangın bir anda büyüdü. Evde kimsenin olmadığı yangını farkeden komşular, apartmanın elektriğini keserek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevke edildi. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışma sonunda yangını kontrol altına alarak, söndürdü. Yangında dumandan etkilenen Bekir Onur Kayar (4) ve Asilay Tekin (17) olay yerindeki sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi. Yangında ev kullanılmaz hale gelirken, ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.

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Evde çıkan yangında 2 çocuk dumandan etkilendiEvde çıkan yangında 2 çocuk dumandan etkilendi
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