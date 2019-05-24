Evde çıkan yangında alevlerin arasında kalan kedileri itfaiye kurtardı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, evde çıkan yangında alevlerin arasında kalan anne ile 3 yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı. Yangın sırasında kimsenin olmağı ev ise kullanılmaz hale geldi.

Yangın, akşam saatlerinde Varlık Mahallesi'nde tek katlı evde bilinmeyen nedenle çıktı. Sahabettin Fidancı'ya ait evden yükselen dumanları gören çevredekiler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Bu sırada evden kedi sesleri geldiğini duyan itfaiye erleri, yaptığı incelemede alevlerin arasında kalan 3 yavru kedi ile annelerini kurtararak dışarıya çıkardı.

Mahalle sakinlerinin yemek ve su verdiği kediler bir süre sonra olay yerinden uzaklaştı. Yangın anında kimsenin olmadığı ev ise kullanılmaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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