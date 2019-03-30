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Evde çıkan yangında anne öldü, oğlu yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2019 22:16 | Son Güncelleme

 AYDIN’ın Çine ilçesinde, evde çıkan yangında Emir Ayşe Yaşar (88) hayatını kaybetti, kendini son dışarı atan oğlu Özcan Yaşar ise yaralandı.

Evde çıkan yangında anne öldü, oğlu yaralandı

Bahattin ALBAYRAK/ÇİNE (Aydın), (DHA)- AYDIN’ın Çine ilçesinde, evde çıkan yangında Emir Ayşe Yaşar (88) hayatını kaybetti, kendini son dışarı atan oğlu Özcan Yaşar ise yaralandı.
Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Bucak Mahallesi'ndeki evde çıktı. Emir Ayşe Yaşar ve oğlu Özcan Yaşar'ın oturduğu evin mutfak kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede evin birçok noktasına yayılırken, yükselen dumanı görenler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada yangında yaralanan Özcan Yaşar kendini dışarı atarken, annesi Emir Ayşe Yaşar ise içeride kaldı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri yangını söndürerek eve girerken, yapılan kontrolde Emir Ayşe Yaşar'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Sağlık ekipleri tarafından Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özcan Yaşar'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Emir Ayşe Yaşar'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Aydın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangını duyarak olay yerine gelen Emir Ayşe Yaşar'ın yakınları sinir krizi geçirdi.
Olayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.

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Evde çıkan yangında anne öldü, oğlu yaralandıEvde çıkan yangında anne öldü, oğlu yaralandıEvde çıkan yangında anne öldü, oğlu yaralandı

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