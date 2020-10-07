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  4. Evde çıkan yangında ayaklarından zincirlenmiş halde bulunmuştu! Bakanlıktan açıklama geldi

Evde çıkan yangında ayaklarından zincirlenmiş halde bulunmuştu! Bakanlıktan açıklama geldi

YAŞAM HABERLERİ  | 07.10.2020 19:40 | Son Güncelleme

Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Bursa’nın Yenişehir ilçesinde bir evde çıkan yangında ayaklarından zincirlenmiş halde bulunan çocuğun durumunun uzman ekipler tarafından yakın takip edildiğini açıkladı.

Evde çıkan yangında ayaklarından zincirlenmiş halde bulunmuştu! Bakanlıktan açıklama geldi

Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Bursa’nın Yenişehir ilçesinde bir evde çıkan yangında ayaklarından zincirlenmiş halde bulunan çocuk hakkında açıklama yaptı.

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Bursa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün konuya müdahil olduğu belirtilen açıklamada, “Çocuğumuzun üstün yararı gözetilerek, psikososyal gelişiminin olumsuz etkilenmemesi için mesleki çalışma başlatılmıştır. Konu hem Bursa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz hem de Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz uzman ekipleri tarafından yakın takip edilmektedir. Çocuğumuz şu an Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Birimimizedir (ÇOKİM). Mesleki çalışmaların tamamlanmasının ardından gerekli tedbirler alınacaktır” denildi.

İHA

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