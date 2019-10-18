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Evde çıkan yangında ölen 2 yaşındaki Yasin toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2019 16:55 | Son Güncelleme

Balıkesir’de bir evde çıkan yangında dumandan zehirlenerek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 2 yaşındaki çocuk, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Balıkesir’de bir evde çıkan yangında dumandan zehirlenerek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 2 yaşındaki çocuk, gözyaşları arasında toprağa verildi. Baba ve dede küçük çocuğun ölümünden anneyi sorumlu tutarken, gözaltına alınan anne tutuklandı.
Dün gece Toygar Mahallesi’nde evlerinde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 yaşındaki Yasin Yaşar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Minik çocuğun cenazesi Ziyaretli köyünde cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından köy kabristanında toprağa verildi. Baba Mustafa Gümüş ve dede Yaşar Gümüş, oğullarının ölümünden annesi S.G.’nin sorumlu olduğunu iddia etti.
Oğlunun defninden sonra bir açıklama yapan baba Mustafa Gümüş, "Ben akşam çalışmak üzere iş yerine gittim. Gece 11 civarı polisler beni arayarak evde yangın çıktığını ve oğlumun hastaneye kaldırıldığını söylediler. Ben geldiğimde çocuğum hastaneye kaldırılmış. Çocuğumu bildiğin toprağa gömdüm. Ha canlı gömmüşüm ha ölü gömmüşüm hiç değişen bir şey olmadı. Canım acıyor. Evde çocuğum yalnızmış. Eşim evde yokmuş. Yalnız olduğu için itfaiye eve girdiğinde çocuğumun cansız bedenini buluyor. Ondan dolayı benim de fazla bilgim yok. Eşimin nerede olduğunu bilmiyorum. Eşimin nerede olduğunu bilseler dahi bana söylemiyorlar. Söyleseler gereken adli makamlara müracaatımı yapacağım. Kaçarı yok. Eninde sonunda o da onun acısını çekecek. Ben burada nasıl acı çekiyorsam, ben nasıl evladımı kendi elimle toprağa verdiysem, o evladımın acısını katlar katlar çektireceğim ona. Cezaevinde ömür boyu sürünsün. Ben buradan gereken mercilere söylüyorum. Çocuğun üstünden kapıyı kitleyerek evden kaçmış. Çocuk yangın çıkınca evden çıkamıyor. Oğlum evden çıkamayınca dumandan boğularak can vermiş" dedi.
Dede Yaşar Gümüş ise, "Gece 10.30 civarında köye telefonla haber verdiler. Polis ve itfaiye ile ambulans eve gelmiş. Yangın çıkınca polis, itfaiye ekipleri annesini arıyorlar. Annesini bulamıyorlar. Annesi çocuğu üstünden kitleyerek gitmiş. Yavrum hastanede vefat etmiş. Ne istedin yavrumdan. Ne istedin 2 yaşındaki yavrumdan. Kendin nereye gideceksen git. Ne istedin yavrumdan. Cenab-ı Allah da seni de yaksın" diye konuştu.
Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan da acılı aileye başsağlığı diledi. Başkan Orkan, "Bizde acı haberi aldığımızdan itibaren ailenin her zaman yanında olduk. Belediye olarak elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Olay adli makamlara intikal etti. Allah kimseyi evlat acısı ile sınamasın. Her zaman ailenin yanındayız" şeklinde konuştu.
Öte yandan dün gece polis tarafından gözaltına alınan anne S.G., bugün çıkartıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Evde çıkan yangında ölen 2 yaşındaki Yasin toprağa verildi

Evde çıkan yangında ölen 2 yaşındaki Yasin toprağa verildi

Evde çıkan yangında ölen 2 yaşındaki Yasin toprağa verildi

Evde çıkan yangında ölen 2 yaşındaki Yasin toprağa verildi

Evde çıkan yangında ölen 2 yaşındaki Yasin toprağa verildi

Evde çıkan yangında ölen 2 yaşındaki Yasin toprağa verildi

Evde çıkan yangında ölen 2 yaşındaki Yasin toprağa verildi

Evde çıkan yangında ölen 2 yaşındaki Yasin toprağa verildi

Evde çıkan yangında ölen 2 yaşındaki Yasin toprağa verildi

Evde çıkan yangında ölen 2 yaşındaki Yasin toprağa verildi

Evde çıkan yangında ölen 2 yaşındaki Yasin toprağa verildi

Evde çıkan yangında ölen 2 yaşındaki Yasin toprağa verildi

Evde çıkan yangında ölen 2 yaşındaki Yasin toprağa verildi

Evde çıkan yangında ölen 2 yaşındaki Yasin toprağa verildi

Evde çıkan yangında ölen 2 yaşındaki Yasin toprağa verildi
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