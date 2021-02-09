Evde cilt bakımı çok kolay! Kahve ve soda ile peeling kendiniz hazırlayın

Büyük şehirlerde yaşayanların iş yoğunluğu, trafik derdi, ev işleri gibi sorumlulukların ardından kendilerine zaman ayırmaları neredeyse mucize gibidir. Ancak her şeye rağmen bakımlı görünmek isteyenler küçük dokunuşlarla güzelliklerini koruyabilirler. Bu noktada dikkat edilmesi gereken ilk unsur cildin pürüzsüzlüğünü korumaktır. Stres, yorgunluk, kirli hava, kötü beslenme gibi pek çok nedenden dolayı yıpranana cildin bakımını sağlamak için yapılması gereken temel unsurlardan biri peeling'tir. Haftada 1 kez kısa bir süre ayırarak gerçekleştireceğiniz basit peeling uygulaması ile cildinizdeki ölü hücrelerden kurtulabilirsiniz.

Cilt bakımı için birçok farklı öneriler duymuşsunuzdur. Kozmetik ürünler, profesyonel işlemler ve evde yapabileceğimiz uygulamalar... Ancak bu noktada dikkat edilmesi gereken doğru işlemleri seçmektir. Cildinizin daha güzel görünmesini sağlayacak işlemler sayesinde daha temiz ve parlak bir görünüm elde edebilirsiniz. Bunu elde etmek içinse kolay bir peeling uygulaması yardımcınız olacaktır. Evde her zaman bulunan malzemelerle yapabileceğiniz peeling tarifi hem zamanınızın size kalmasını sağlayacak hem de bütçenizi zorlamayacak. İşte temiz ve parlak bir görünüme kavuşmak için ihtiyacınız olan peeling malzemeleri: