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Evde cilt bakımı çok kolay! Kahve ve soda ile peeling kendiniz hazırlayın

09.02.2021 12:30 | Son Güncelleme:
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Evde cilt bakımı çok kolay! Kahve ve soda ile peeling kendiniz hazırlayın

Cilt bakımının olmazsa olmazlarından biri cildi ölü hücrelerden arınmaktır. Bu noktada peeling kişilerin imdadına koşar. Haftada en az 1 kez peeling yaparak ölü cilt hücrelerinden kurtulmanız mümkün. Ancak cilt bakımı yaparken cildinizi tanımanız ve ihtiyaçlarını bilmeniz oldukça önem taşır. Cildinizin ihtiyacına göre oluşturacağınız cilt bakım rutinleri pürüzsüz bir görünüş elde etmekte yardımcınız olacak.

Büyük şehirlerde yaşayanların iş yoğunluğu, trafik derdi, ev işleri gibi sorumlulukların ardından kendilerine zaman ayırmaları neredeyse mucize gibidir. Ancak her şeye rağmen bakımlı görünmek isteyenler küçük dokunuşlarla güzelliklerini koruyabilirler. Bu noktada dikkat edilmesi gereken ilk unsur cildin pürüzsüzlüğünü korumaktır. Stres, yorgunluk, kirli hava, kötü beslenme gibi pek çok nedenden dolayı yıpranana cildin bakımını sağlamak için yapılması gereken temel unsurlardan biri peeling'tir. Haftada 1 kez kısa bir süre ayırarak gerçekleştireceğiniz basit peeling uygulaması ile cildinizdeki ölü hücrelerden kurtulabilirsiniz.

Cilt bakımı için birçok farklı öneriler duymuşsunuzdur. Kozmetik ürünler, profesyonel işlemler ve evde yapabileceğimiz uygulamalar... Ancak bu noktada dikkat edilmesi gereken doğru işlemleri seçmektir. Cildinizin daha güzel görünmesini sağlayacak işlemler sayesinde daha temiz ve parlak bir görünüm elde edebilirsiniz. Bunu elde etmek içinse kolay bir peeling uygulaması yardımcınız olacaktır. Evde her zaman bulunan malzemelerle yapabileceğiniz peeling tarifi hem zamanınızın size kalmasını sağlayacak hem de bütçenizi zorlamayacak. İşte temiz ve parlak bir görünüme kavuşmak için ihtiyacınız olan peeling malzemeleri:

EVDE PEELING NASIL YAPILIR?

  • 1 tatlı kaşığı Türk kahvesi
  • 1,5 yemek kaşığı soda

Kahve telvesi, cildi üzerinde biriken ölü hücrelerden arındırır. Gözeneklerin tıkanmasını önleyeceği için sivilce ve siyah nokta oluşumunu da engeller. Bir diğer malzememiz olan soda ise antioksidan özelliği ile cildimizin temizlenmesinde büyük rol oynar. Bu neden ile sodayı tek başına tonik olarak da kullanabilirsiniz.

BİRKAÇ DAKİKA BEKLETMEK YETERLİ

Malzemeleri bir kabın içerisine aldıktan sonra iyice karıştırın. Karışımı, yumuşak masaj hareketleri ile yüzünüze yedirin. Birkaç dakika bu işlemi uyguladıktan sonra yüzünüzü ılık su ile yıkayın. Cildinizi temizledikten sonran nemlendirmeyi hiçbir zaman unutmayın.

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