Evde çocukları da vardı! Cinnet geçirdi balkonu ateşe verdi

Olay, Tandoğan Mahallesi 158’inci Sokakta meydana geldi. Daha önce denetimli serbestlikten yararlandığı belirtilen bir şahıs bilinmeyen bir nedenle cinnet geçirerek evinin balkonunu yaktı.

EVDE ÇOCUKLARI DA VARDI

İddialara göre, olay sırasında evde çocukların da olduğu söylendi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Polis olaya ilişkin soruşturma başlattı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır