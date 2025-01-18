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  4. Evde çocukları da vardı! Cinnet geçirdi balkonu ateşe verdi

Evde çocukları da vardı! Cinnet geçirdi balkonu ateşe verdi

18.01.2025 00:59
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Ankara’nın Sincan ilçesinde cinnet geçiren bir şahıs, evde çocuklarının da olduğu sırada balkonu ateşe verdi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı.

Evde çocukları da vardı! Cinnet geçirdi balkonu ateşe verdi

Olay, Tandoğan Mahallesi 158’inci Sokakta meydana geldi. Daha önce denetimli serbestlikten yararlandığı belirtilen bir şahıs bilinmeyen bir nedenle cinnet geçirerek evinin balkonunu yaktı.

EVDE ÇOCUKLARI DA VARDI

İddialara göre, olay sırasında evde çocukların da olduğu söylendi.

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Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Polis olaya ilişkin soruşturma başlattı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
yangın Ankara
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