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Evde Corona Testlerini Doğru Kullanıyor muyuz?

10.01.2022 21:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Corona virüsünün Omicron varyantı evde yapılan hızlı antijen testlerine talebi arttırdı. Ancak bu testler sadece burundan alınan sürüntünün yeterli olup olmadığı sorusunu da beraberinde getirdi

Corona virüsünün Omicron varyantı evde yapılan hızlı antijen testlerine talebi arttırdı. Ancak bu testler sadece burundan alınan sürüntünün yeterli olup olmadığı sorusunu da beraberinde getirdi.

Bazı bilimadamlarına göre Omicron varyantı henüz enfeksiyon üst solunum yoluna ulaşmadan boğazda ve tükürükteyken de bulaştırıcı olabiliyor. Bu durum enfeksiyonun erken aşamasında burundan sürüntü alınmasının virüsü tespit etmekte yeterli olmayacağını gösteriyor.

ABD’de yapılan dar çaplı bir çalışmaya göre Omicron ile enfekte olan 29 kişiden alınan boğaz sürüntüsüyle yapılan PCR testleri virüsü burun sürüntüsü alınarak yapılan antijen testlerinde pozitif çıkmasından ortalama üç gün önce tespit etti.

Hızlı testlerin hassasiyeti genellikle laboratuvarda işlem gören PCR testlerinden daha düşük oluyor. Bu da evde yapılan testlerin daha fazla ‘‘hatalı negatif’’ çıkma olasılığı anlamına geliyor. Ancak sonucun pozitif çıkması durumunda Covid-19’a yakalandığınıza neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Omicron’la gelen salgının son dalgasında PCR testlerine olan talebin artması laboratuvarlara baskıyı arttırırken, antijen testleri pandeminin dizginlenmesi çabalarında önemli rol oynuyor.

Burundan önce boğazdan sürüntü alınmalı mı?

Son çalışmaların sonuçlarına göre ABD’de bazı uzmanlar antijen testi kullanacak olanlara burun sürüntüsünden önce boğaz sürüntüsü almalarını öneriyor.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) acil durum kullanımına onay verdiği tüm antijen testleri burundan sürüntü alınacak şekildeüretildi. Bu durum evde yapılan antijen testlerinin boğaz sürüntüsü almak için kullanılmasının güvenli olmayabileceği kaygısına neden oluyor. Kullanıcıların test üreticilerinin talimatlarına uyması tavsiye ediliyor.

Ancak İsrail’de sağlık yetkilileri, Covid-19 için evde hızlı antijen testi yapanların, üreticinin kullanma kılavuzuna uygun olmasa da, burunlarının yanı sıra boğazlarından da sürüntü almalarını önerdi.

Aralarında İngiltere’nin de olduğu diğer bazı ülkeler antijen testlerini geliştirerek bunları hem burundan hem de boğazdan örnek alabilir hale getirdi.

Almanya Sağlık Bakanlığı da hızlı antijen testlerinin Omicron varyantının tespit edilmesinde ne kadar güvenli olduğunu inceleyeceklerini ve en etkili testlerin listesini yayınlayacaklarını açıkladı.

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