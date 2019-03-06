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Evde ders çalışma imkanı olmayan öğrencilere etüt

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 14:20 | Son Güncelleme

Van'ın Özalp ilçesinde bir okulun öğretmenleri, evde ders çalışma imkanı olmayan öğrencileri için okulda etüt oluşturdu

Van'ın Özalp ilçesinde bir okulun öğretmenleri, evde ders çalışma olanağı bulunmayan öğrencileri için okulda etüt ortamı oluşturdu.

İstasyon Mahallesi'ndeki Atatürk Ortaokulu öğretmenleri, ev ziyaretleri sırasında bazı öğrencilerin evde ders çalışamadığını fark etti.

Bunun üzerine okulun yöneticileriyle görüşen öğretmenler, okuldaki kütüphanede etüt ortamı oluşturarak öğrencilere geç saatlere kadar ders çalışma imkanı sağladı.

Etüt sırasında öğrencilere ders konusunda yardımcı olan öğretmenler, etütten çıkan öğrencileri zorluk yaşamamaları için kendi araçları ile evlerine bırakıyor.

Fen Bilimleri öğretmeni Esra Nur Özen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etütleri hafta içi her gün saat 17.00 ile 21.00 arasında yaptıklarını söyleyerek, "45 dakika ders 10 dakika ara şeklinde etütlerimizi yapıyoruz. Şu anda etütlere gelen 28 öğrencimiz var. Etüt bittikten sonra bir müdür yardımcımız ve 2 öğretmen arkadaşımız şahsi araçları ile öğrencilerimizi teker teker evlerine bırakıyor." dedi.

- "Öğrencilerimizin başarı düzeyi arttı"

Etütlerin öğrencilerin başarı düzeyini artırdığını vurgulayan Özen, şu değerlendirmede bulundu:

"Daha önce çalışma yöntemleri yoktu. Bu sayede çalışma yöntemi kazandılar. Düzenli olarak ders çalışmayı öğrendiler. Etüt sırasında aynı zamanda gözlemci öğretmenlerimize çözemedikleri soruları veya anlayamadıkları konuları sorabiliyorlar. Bu da onlar için çok faydalı oluyor. Öğrencilerimizin başarı düzeyi deneme sınavlarında arttı."

Öğrencilerden Tülin Dilek de evde genellikle tek odayı kullandıkları için ders çalışma olanağının olmadığını anlatarak, "Bizim için böyle bir ortam çok gerekliydi. Emeği geçen herkese, öğretmenlerimize çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Öğrenci velisi Hasan Deniz, çalışmanın öğrenciler için faydalı olduğunu belirterek, "Ülkemizde kış şartları ağır geçtiğinden dolayı buradaki aileler bir odada soba yakıp hepsi orada oturuyor. Dolayısıyla öğrenciler de o odada ders çalışamıyor. Tabi gürültüden verim alamıyorlar. Böyle bir etüde öğrencilerimizin çok ihtiyacı vardı. Çok güzel bir çalışma." sözlerine yer verdi.

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