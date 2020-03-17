Evde dezenfektan nasıl yapılır? Pratik dezenfektan tarifi...

Koronavirüse karşı uzmanların üstüne basarak verdikleri en önemli korunma tavsiyesi ellerin temiz tutulması. Hepimiz ellerimizi daha çok yıkmaya başladık. Su ve sabuna erişimimizin olmadığı zamanlarda ise kolonya veya dezenfektan kullanıyoruz. Ancak kimileri kimyasallardan rahatsız oldukları veya dezenfektan bulmak da zorlandıkları için evde doğal çözümlere yöneliyor. Peki evde dezenfektan nasıl yapılır?

EVDE DEZENFEKTAN NASIL YAPILIR, İŞTE TARİF!

Evde güzel kokulu bir dezenfektan yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler şunlar:

200 ml temiz su

2,5 yemek kaşığı doğal aloe vera jel

23 damla limon yağı

10 damla tarçın yağı 10 damla kekik yağı

10 okaliptus yağı

10 damla karanfil tomurcuğu yağı

Yukarıdaki malzemeleri kapaklı bir şişeye doldurup iyice çalkalayın. Malzemeler iyice karıştıktan sonra püskürtme aparatı olan bir şişeye doldurup dezenfektan olarak kullanabilirsiniz.

SİRKELİ DEZENFEKTAN

Son yıllarda evde doğal temizlik çözümleri arayanlar sıklıkla sirkeden faydalanıyor. Beyaz sirke ile dezenfektan bir sprey yapabilirsiniz.

Malzemeler:

250 ml beyaz sirke

250 ml su

10 damla lavanta esansı veya çay ağacı yağı (İsteğe bağlı)

