HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Evde dezenfektan nasıl yapılır? Pratik dezenfektan tarifi...

Evde dezenfektan nasıl yapılır? Pratik dezenfektan tarifi...

SAĞLIK HABERLERİ  | 17.03.2020 14:42 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını insanların hijeyene verdiği önemi doğal olarak artırdı. Hepimiz özellikle ellerimizi mümkün olduğu kadar hijyenik tutmak istiyoruz. Dezenfektan ürünlerden bulmak şuı dönemde zor olabiliyor ama alternatifleriniz de var. Evde bulunan malzemelerden de dezenfektan yapabilirsiniz. Peki evde dezenfektan nasıl yapılır? İşte pratik dezenfektan tarifi...

Evde dezenfektan nasıl yapılır? Pratik dezenfektan tarifi...

Koronavirüse karşı uzmanların üstüne basarak verdikleri en önemli korunma tavsiyesi ellerin temiz tutulması. Hepimiz ellerimizi daha çok yıkmaya başladık. Su ve sabuna erişimimizin olmadığı zamanlarda ise kolonya veya dezenfektan kullanıyoruz. Ancak kimileri kimyasallardan rahatsız oldukları veya dezenfektan bulmak da zorlandıkları için evde doğal çözümlere yöneliyor. Peki evde dezenfektan nasıl yapılır?

EVDE DEZENFEKTAN NASIL YAPILIR, İŞTE TARİF!

Evde güzel kokulu bir dezenfektan yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler şunlar:

200 ml temiz su
2,5 yemek kaşığı doğal aloe vera jel
23 damla limon yağı
10 damla tarçın yağı 10 damla kekik yağı
10 okaliptus yağı
10 damla karanfil tomurcuğu yağı

Yukarıdaki malzemeleri kapaklı bir şişeye doldurup iyice çalkalayın. Malzemeler iyice karıştıktan sonra püskürtme aparatı olan bir şişeye doldurup dezenfektan olarak kullanabilirsiniz.

SİRKELİ DEZENFEKTAN

Son yıllarda evde doğal temizlik çözümleri arayanlar sıklıkla sirkeden faydalanıyor. Beyaz sirke ile dezenfektan bir sprey yapabilirsiniz.

Malzemeler:
250 ml beyaz sirke
250 ml su
10 damla lavanta esansı veya çay ağacı yağı (İsteğe bağlı)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Game of Thrones yıldızından kötü haber! O da Koronavirüse yakalandı Game of Thrones yıldızından kötü haber! O da Koronavirüse yakalandı
İmplantta bu teknik bekleme sürelerini azaltıyorİmplantta bu teknik bekleme sürelerini azaltıyor
Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dezenfektan dezenfektan tarifi dezenfektan nasıl yapılır

En Çok Okunan Haberler

Bakan Selçuk'tan sağlık raporu ve reçete açıklaması

Bakan Selçuk'tan sağlık raporu ve reçete açıklaması

Koronavirüs aşısında flaş gelişme! Testler başladı

Koronavirüs aşısında flaş gelişme! Testler başladı

Juventus'tan Cristiano Ronaldo kararı!

Juventus'tan Cristiano Ronaldo kararı!

Büyük rağbet! Koronavirüs satışları artırdı

Büyük rağbet! Koronavirüs satışları artırdı

'3-4 hafta içerisinde vaka sayısı 5 bin olabilir'

'3-4 hafta içerisinde vaka sayısı 5 bin olabilir'

Virüsün merkez üssünde sadece 1 yeni vaka görüldü

Virüsün merkez üssünde sadece 1 yeni vaka görüldü

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Evde kolonya nasıl yapılır?

Evde kolonya nasıl yapılır?

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Avrupa'yı sarsan Koronavirüs Türkiye'ye neden uğramadı?

Avrupa'yı sarsan Koronavirüs Türkiye'ye neden uğramadı?

Her yüz erkekten birinde yok!

Her yüz erkekten birinde yok!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Açıklanamayan infertilite var mıdır?

Açıklanamayan infertilite var mıdır?

All on four tekniği ile implant tedavisi

İmplantta bu teknik bekleme sürelerini azaltıyor

Erektil disfonksiyon tanı ve tedavisi

Altında öyle sebepler yatıyormuş ki... İşte tedavisi!

O yarışmacıları bu gece salgını öğrenecek!

O yarışmacıları bu gece salgını öğrenecek!

Kabızlığa ne iyi gelir? Evde uygulayabileceğiniz doğal çözümler

Doğal ilaç olarak kullanılıyor! Dışkıdaki su miktarını...

Erkeklerde göğüs büyümesi operasyonu nedir?

Erkeklerde göğüs büyümesi operasyonu nedir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.