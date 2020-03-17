Evde dezenfektan nasıl yapılır? Pratik dezenfektan tarifi...

Koronavirüse karşı uzmanların üstüne basarak verdikleri en önemli korunma tavsiyesi ellerin temiz tutulması. Hepimiz ellerimizi daha çok yıkmaya başladık. Su ve sabuna erişimimizin olmadığı zamanlarda ise kolonya veya dezenfektan kullanıyoruz. Ancak kimileri kimyasallardan rahatsız oldukları veya dezenfektan bulmak da zorlandıkları için evde doğal çözümlere yöneliyor. Peki evde dezenfektan nasıl yapılır?
Evde güzel kokulu bir dezenfektan yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler şunlar:
200 ml temiz su
2,5 yemek kaşığı doğal aloe vera jel
23 damla limon yağı
10 damla tarçın yağı 10 damla kekik yağı
10 okaliptus yağı
10 damla karanfil tomurcuğu yağı
Yukarıdaki malzemeleri kapaklı bir şişeye doldurup iyice çalkalayın. Malzemeler iyice karıştıktan sonra püskürtme aparatı olan bir şişeye doldurup dezenfektan olarak kullanabilirsiniz.
Son yıllarda evde doğal temizlik çözümleri arayanlar sıklıkla sirkeden faydalanıyor. Beyaz sirke ile dezenfektan bir sprey yapabilirsiniz.
Malzemeler:
250 ml beyaz sirke
250 ml su
10 damla lavanta esansı veya çay ağacı yağı (İsteğe bağlı)
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