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Evde diş beyazlatma işlemi dönüşü olmayan hasarlara yol açabilir!

06.10.2021 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diş beyazlatma son zamanlarda internetten kolayca bulunabilen ürünlerle evde uygulanmaya başlandı. Ancak diş hekimleri konu ile ilgili uyarılarda bulunarak hekim kontrolünde gerçekleştirilmeyen diş beyazlatma işlemlerinin diş kaybına bile yol açabileceğini söyledi. Konu ile ilgili bilgi veren Estetik Diş Hekimi Dr. Efe Kaya, doktor kontrolünde gerçekleştirilmeyen diş beyazlatma işleminin tehlikelerini anlattı.

Evde diş beyazlatma işlemi dönüşü olmayan hasarlara yol açabilir!

Dişlerimiz sanılan aksine canlı ve ağız içinde yaşayan bir organdır. Gözünüzün rengini değiştirmek mümkün olsaydı pazarlama sitelerinden aldığınız veya evde yaptığınız bir karışım ile rengini değiştirir miydiniz? Görmek ne kadar önemli ise, beslenmek ve sağlıklı dişiler ile gülmek de o kadar önemlidir. Hastalar dişlerinin önemini diş kaybı yaşadıklarında anlarlar.

Beyazlatma jeli dişin sadece en dış tabakasına yani mineye uygulanır. FDI tarafından onaylanmış, içindeki beyazlatıcı ajanlar dişlere zarar vermeyecek oranda olan beyazlatma jelleri dişlere zarar vermez. Hiçbir denetim olmadan satılan beyazlatma tozları ve jellerini kullandığınızda diş organına zarar verebilirsiniz.

DOKTOR KONTROLÜNDE OLMAYAN BEYAZLATMA NEDEN TEHLİKELİ?

DİŞİNİZİ NEKROZ EDEBİLİR

Dişlerin koruma tabakasını aşan beyazlatıcı ajan, dişin öz tabakasına ilerleyip dişi nekroz edebilir. Nekroz (canlılığını yitiren) olan diş renk değiştirir ve ağız içerisinde enfeksiyon başlatır.

YUMUŞAK DOKULARA ZARAR VEREBİLİR

Hekimler beyazlatma yaparken ağız içi yumuşak dokuları koruma altına alırlar. Diş eti, yanak, dudak gibi alanlar beyazlatma yapılırken korunur. Korunmadığı takdirde bu bölgelerde yanıklar meydana gelir.

DİŞLERDE EROZYONA SEBEP OLABİLİR

Erozyon diş dokularının geri dönüşümsüz kaybıdır. İçerisinde ne olduğu bilinmeyen aşındırıcı maddeler dişlerin mine seviyesinde geri dönüşümsüz olarak kaybına yol açar.

ALERJİK REAKSİYONLARA YOL AÇABİLİR

Alerji her zaman masum bir tablo değildir: Bazı durumlarda ölüme bile yol açabilir. Ağız bölgesi damarlanma açısından çok zengin bir bölgedir. Ağzı içerisine uygulanan bir alerjen çok hızlı bir şekilde vücuda yayılabilir.

Bazı durumlarda hasar kendini çok sonra gösterebilir. Bu durumda zararsız olduğu kanısına varılabilir. Oysa beyazlatma çok ciddi klinik prosedür gerektiren bir işlemdir.

Dişlerinize kalıcı hasarlar vermek istemiyorsanız doktor önerisi dışında beyazlatma yaptırmamalısınız. Daha beyaz bir gülüşe sahip olmak isterken dişsiz kalabilirsiniz.

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