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Evde doğurduğu bebeğini boş arsaya atan anne adliyeye çıkarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 16:46 | Son Güncelleme

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde dün evde doğurduğu bebeği poşete koyup boş bir arsaya bırakan anne polis ekiplerince tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildikten sonra gözaltına alındı.

Evde doğurduğu bebeğini boş arsaya atan anne adliyeye çıkarıldı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde dün evde doğurduğu bebeği poşete koyup boş bir arsaya bırakan anne polis ekiplerince tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildikten sonra gözaltına alındı. Gözaltına alınan Zehra Y. adliyeye sevk edildi.
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde evlilik dışı çocuğunu evde doğuran Zehra Y. göbek bağını kendi kestiği çocuğunu poşete koyup Yiğitler Mahallesi Mert Sokak üzerinde bulunan boş arsaya bıraktı. Kanaması olan ve Manisa Celal Bayar Üniversitesine tedavi için giden Zehra Y. burada durumu polislere itiraf etti ve Turgutlu polisi bebeğin cesedini annenin tarif ettiği boş arsada buldu. Bebeğin cesedi kesin ölüm nedeninin tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilirdi. Anne Zehra Y. emniyetteki sorgusunun ardından Turgutlu Adliyesine sevk edildi. Konuyla ilgili olarak Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri çok yönlü soruşturmasına devam ediyor.

Evde doğurduğu bebeğini boş arsaya atan anne adliyeye çıkarıldı

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