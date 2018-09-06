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Evde doğurduğu bebeğini öldürüp, Ergene Nehri'ne attıran kadına 11 yıl hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2018 13:48 | Son Güncelleme

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, 2 yıl önce, hamileliğinin 7'nci ayında evde doğum yaptıktan sonra bebeğini öldürüp, Ergene Nehri'ne attırdığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Ezgi Nur Dimen'e (19) 11 yıl 1 ay 10 gün, annesi Gülşah Lofça'ya ise 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Evde doğurduğu bebeğini öldürüp, Ergene Nehri'ne attıran kadına 11 yıl hapis

Engin ÖZMEN/KIRKLARELİ, (DHA) - KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, 2 yıl önce, hamileliğinin 7'nci ayında evde doğum yaptıktan sonra bebeğini öldürüp, Ergene Nehri'ne attırdığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Ezgi Nur Dimen'e (19) 11 yıl 1 ay 10 gün, annesi Gülşah Lofça'ya ise 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Ezgi Nur Dimen'in o dönem sevgilisi olan ve bebeği nehre atan İbrahim Y. ise 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Lüleburgaz'da yaşayan Ezgi Nur Dimen, 2016 yılının Mart ayında, rahatsızlanınca devlet hastanesine gitti. Doktorlar tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından kadının rahatsızlığının doğum yapmasından kaynaklandığı belirlendi. Hastane yönetiminin polise bilgi vermesi sonucu soruşturma başlatıldı. Dimen, evinde 7 aylık hamileyken doğum yaptığını, bebeğini 1 günlükken öldürdüğünü ve o dönem sevgilisi olan İbrahim Y.'nin Ergene Nehri’ne attığını itiraf etti. Soruşturma kapsamında Ezgi Nur Dimen ve annesi Gülşah Lofça tutuklandı.
Kırklareli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan dava açılan tutuklu sanıklar Ezgi Nur Dimen, annesi Gülşah Lofça ile tutuksuz yargılanan İbrahim Y. dün karar duruşmasına çıktı. Sanıkların savunmalarının ardından 1'inci Ağır Ceza Mahkeme İzzet Koçer, tutuksuz sanık İbrahim Y.'ye 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Hakim Koçer, bebeğini öldürüp, nehre attıran Ezgi Nur Dimen'e 11 yıl 1 ay 10 gün, ona yardım eden annesi Gülşah Lofça'ya ise 16 yıl 8 ay hapis cezası vererek, tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşmada taksi şoförü tutuksuz sanık H.B. ise beraat etti.
Ezgi Nur Dimen'in annesi Gülşah Lofça'nın yargılama sırasında boşandığı öğrenildi. Ergene Nehri'ne atılan 1 günlük bebek ise AFAD ekiplerince aranmış; ancak bulunamamıştı.

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Evde doğurduğu bebeğini öldürüp, Ergene Nehri'ne attıran kadına 11 yıl hapisEvde doğurduğu bebeğini öldürüp, Ergene Nehri'ne attıran kadına 11 yıl hapisEvde doğurduğu bebeğini öldürüp, Ergene Nehri'ne attıran kadına 11 yıl hapis

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