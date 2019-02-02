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Evde düşen yaşlı kadın 24 saat sonra kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 20:39 | Son Güncelleme

Fatih'te bir apartmanın üçüncü katında yalnız yaşayan ve mutfakta yemek yaparken rahatsızlığı sebebiyle yere düşen 80 yaşındaki Sebahad Uludağ, yaklaşık 24 saat sonra itfaiye ekiplerince eve girilmesi sonucu sedyeyle apartmandan çıkartılarak hastaneye götürüldü

İSTANBUL (AA) - Fatih'te mutfakta yemek yaparken rahatsızlanarak yere düşen yaşlı kadın, 24 saat sonra itfaiye ekiplerinin pencereden eve girmesiyle kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Millet Caddesi üzerinde bir apartmanın üçüncü katında yalnız yaşayan 80 yaşındaki Sebahad Uludağ, dün akşam mutfakta rahatsızlanarak sırtüstü düştü. Sağlık sorunları bulunan yaşlı kadın, düştüğü yerde yaklaşık 24 saat hareketsiz bekledi. Ayağa kalkmaya çalışan Uludağ, girişimlerinde başarısız olunca durumu kendisini arayan kardeşi Mehmet Arık'a iletti. Eve gelerek kapıyı açmaya çalışan Arık ve komşuları, daha sonra polis ve itfaiyeye bilgi verdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye erleri, kurtarma merdiveniyle apartman dairesine levye ile açtıkları pencereden girdi. Kapının açılmasıyla eve giren sağlık ekipleri, yaşlı kadına ilk müdahalede bulundu. Uludağ, daha sonra sağlık ekipleri ve yakınlarının yardımıyla sedye ile apartmandan çıkartılarak ambulansla İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü.

Kardeşi Mehmet Arık, "Dün akşam düşmüş. Allah'tan yangın çıkmamış. Ocakta, ateşte yemek varmış, öyle kalmış." dedi.

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