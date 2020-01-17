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  4. Evde eğitim gören Arda’nın karnesi Vali Çağatay’dan

Evde eğitim gören Arda’nın karnesi Vali Çağatay’dan

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 12:34 | Son Güncelleme

BİTLİS’te 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ilk yarısını tamamlayan 87 bin 831 öğrenci karnelerini aldı.

Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS’te 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ilk yarısını tamamlayan 87 bin 831 öğrenci karnelerini aldı. Bitlis Valisi Oktay Çağatay, evde eğitim gören 5’nci sınıf öğrencisi Arda Güler’in karnesini evine götürerek teslim etti.
Bitlis’te karne dağıtım töreni merkez Muştakbaba İlkokulu'nda gerçekleştirildi. Programa Bitlis Valisi Oktay Çağatay, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, şube müdürleri ve öğrenci velileri katıldı. Buradaki karne töreninin ardından Yükseliş Mahallesi'nde oturan 5'inci sınıf öğrencisi Arda Güler’in evine giden Vali Çağatay, Bitlis genelinde 74 öğrencinin evde eğitim gördüğünü belirterek, "Bugün Bitlis ve ilçelerinde 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk yarısını tamamladık. İl genelimizdeki 742 okulumuzda bulunan 87 bin 831 öğrencimizin tamamı, 6 bin 237 öğretmen arkadaşımızın yaklaşık 4 aydır geçirdiği eğitim ve öğretim sürecinin sonunda karnelerine kavuşturduk" dedi.
Karne dağıtım töreninin ardından Yükseliş Mahallesi'nde yaşayan ve bacağındaki sorun nedeniyle ameliyat olan, bundan dolayı da evde eğitim gören Arda Güler’in evine giden Vali Oktay Çağatay, karnesini verdi. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Çağatay, şunları söyledi:
"Çocuklarımız karnelerini aldılar. Yanında bulunduğumuz Arda öğrencimizin küçük bir rahatsızlığı var. Birazcık daha tedavisine devam edecek. Tedavisi bitince arkadaşlarıyla beraber koşacak, oynayacak. Bize söz verdi. Gelecek karnesinde bizzat okulunda vereceğiz. Bitlis Türkiye’nin en çok kar alan yerlerinden biridir. Çocuklarımız kar tatilini çok seviyorlar. Ama bu sene Valilik ve Milli Eğitim Müdürlüğü olarak onlara çok fazla kar tatili hediye edemedik. Çünkü Bitlis merkeze çok kar yağmadı. Köylerimizde ciddi bir kar var. Arkadaşlarımızın mücadelesi devam ediyor. Önceki yıllarda kardan dolayı ciddi anlamda kar tatili yaptırdık. Bu sene yaptırmamaktan memnunuz. Geçen yıl bazı acı olaylar yaşamıştık. Öğrencilerimizi bireysel kazalarda kaybetmiştik. Tekrar rahmetle anıyoruz onları. Bu yıl hiçbir öğrencimizin burnu bile kanamadan yarıyılımızı tamamladık. Öğretmenlerimize ve öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum."

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