HABER
  4. Evde eğitim gören engelli kardeşlerin karne heyecanı

Evde eğitim gören engelli kardeşlerin karne heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 17:39 | Son Güncelleme

ÇANKIRI'da evde eğitim gören bedensel engelli Lütfi Eren ve Ümmet Gazi kardeşler, karnelerini İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk'ün elinden aldı.

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA) - ÇANKIRI'da evde eğitim gören bedensel engelli Lütfi Eren ve Ümmet Gazi kardeşler, karnelerini İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk'ün elinden aldı.
Vali Ayhan Çevik Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun 2'nci sınıf öğrencisi Ümmet Gazi ve 10'uncu sınıf öğrencisi Lütfi Eren Gazi kardeşler, bedensel engelleri nedeniyle evde eğitim görüyor. Haftanın 3 günü 2 öğretmenden okuma-yazma eğitimi alan bedensel engelli kardeşler, karne heyecanını da evlerinde yaşadı. Bedensel engelli kardeşleri ziyaret ederek karnelerini veren İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, zorunlu eğitim çağında olan ancak bedensel engelinden dolayı örgün eğitime devam edemeyen öğrencilere evde eğitim hizmeti sunulduğunu belirtti. İl genelinde bu yıl 17 öğrencinin evde eğitim gördüğünü kaydeden Öztürk, "Karnelerin dağıtıldığı bu özel günde bizler de bu hizmetten faydalanan sevgili öğrencilerimiz Ümmet Gazi ve Lütfi Eren Gazi'yi evinde ziyaret ederek karnelerini ve hediyelerini vermek istedik. Evde eğitim hizmetinden faydalanan değerli öğrencilerimize başarılar diler, öğrencilerimizi yetiştiren, onlara emek veren ve destek olan tüm yöneticilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize, çalışmalarımızda bizlerden desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ediyor, sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir tatil dönemi yaşanmasını temenni ediyorum" dedi. Ümmet ve Lütfi Eren Gazi kardeşler de, Öztürk'e teşekkür ederek karne almaktan mutluluk duyduklarını söyledi.
FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİnternetten sipariş verdi, bakın ne geldi!İnternetten sipariş verdi, bakın ne geldi!
Bursa jandarmasından operasyon: 4 tutuklamaBursa jandarmasından operasyon: 4 tutuklama
E-Twinner’lara ’Milli Eğitim’ teşekkürüE-Twinner’lara ’Milli Eğitim’ teşekkürü
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çağla Şıkel ölümden döndü! Her şey saniyeler içinde oldu

Çağla Şıkel ölümden döndü! Her şey saniyeler içinde oldu

Burak Özdemir öldü mü? Ortalığı karıştıran iddia

Burak Özdemir öldü mü? Ortalığı karıştıran iddia

CHP'li belediyelerde 2020 asgari ücret belli oldu

CHP'li belediyelerde 2020 asgari ücret belli oldu

Kız öğrenciler birbirine girdi, bıçaklar çekildi!

Kız öğrenciler birbirine girdi, bıçaklar çekildi!

İran'da 2012'den bu yana ilk gerçekleşti!

İran'da 2012'den bu yana ilk gerçekleşti!

Tunceli Belediyesi'nin hesaplarına haciz konuldu!

Tunceli Belediyesi'nin hesaplarına haciz konuldu!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Soylu'nun sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme!

Soylu'nun sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

İmamoğlu'na tepki için sosyal medyadan unvanını silmişti! 'Doktora yapmamış Türk kadınları...'

İmamoğlu'na tepki için sosyal medyadan unvanını silmişti! 'Doktora yapmamış Türk kadınları...'

İzmirli hemşire Müjgan'ın sır ölümü! Cesedinin yanında bulundu

İzmirli hemşire Müjgan'ın sır ölümü! Cesedinin yanında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Doğa Koleji'nin devir işlemleri tamamlandı, maaş krizi çözüldü

Doğa Koleji'nde maaş krizi çözüldü

İstanbul'daki kuş ölümleri sonrasında dikkat çeken uyarı: Uzak durun

Uzmanlar uyardı: Uzak durun

Son dakika! İstanbul'da yarıyıl tatili trafiği yoğunlaşmaya başladı

İstanbullular dikkat! Yüzde 70'e yaklaştı

Son dakika! Ankara Ulus'ta bir otelden çevreye ateş açıldı

Ankara Ulus'ta bir otelden çevreye ateş açıldı

Son dakika! Karlov suikastinde ara karar açıklandı

Karlov suikastinde ara karar açıklandı

Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahminleri! 18 Ocak yarın için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.