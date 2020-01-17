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  4. Evde eğitim gören Furkan'ın karne heyecanı

Evde eğitim gören Furkan'ın karne heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 12:05 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde, karaciğer yetmezliği nedeniyle okula gidemeyerek, evde eğitim gören Kasım Furkan Kayman (12), karne heyecanını da evinde yaşadı.

Evde eğitim gören Furkan'ın karne heyecanı

Mehmet YENEN/SİMAV (Kütahya), (DHA) - KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde, karaciğer yetmezliği nedeniyle okula gidemeyerek, evde eğitim gören Kasım Furkan Kayman (12), karne heyecanını da evinde yaşadı.
Hisarardı Mahallesi'nde yaşayan, Gülizar Eren İlkokulu'nun 2'nci sınıf öğrencisi Kasım Furkan Kayman, doğuştan karaciğer yetmezliği nedeniyle yaşıtları gibi okula gidemediği için evde eğitim görüyor. Kayman'ın eğitimi için sınıf öğretmeni Nazife Akyol, haftada 3 gün evine gelip, ders veriyor. Başarılı öğrenci olan Kayman, bugün karne heyecanını da evinde yaşadı. Kayman'a karnesini eve ziyaret gerçekleştiren Simav Milli Eğitim Şube Müdürü Hasan Atalay, Okul Müdürü Ali Uluer ve sınıf öğretmeni Nazife Akyol verdi. Kayman ailesi de çocuklarına ders anlatan öğretmen Nazife Akyol, Okul Müdürü Ali Uluer ile İlçe Şube Müdürü Hasan Atalay'a teşekkür etti. Kayman'a çeşitli hediyeler veren Uluer, Atalay ve Akyol, anne Ergün Kayman ile de bir süre sohbet etti. Evinde eğitim alan Kasım Furkan Kayman, büyüyünce doktor olmak istediğini ve öğretmeni Nazif Akyol'u çok sevdiğini söyledi.

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Evde eğitim gören Furkan'ın karne heyecanı

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