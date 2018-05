Evde egzama tedavisi nasıl yapılır? İşte izlemeniz gereken doğal yollar

Öncelikle neye karşı hassassınız onu belirleyin. (örneğin yünlü şeylere ya da parfümün içindeki bir kimyasala karşı hassas olabilirsiniz.) Kullandığınız şeyleri not ederseniz egzamanın alevlenmesine neden olan şeyi daha çabuk bulabilirsiniz. Sizi etkileyen şeyleri anlamak biraz zaman alabilir, bu yüzden kullandığınız ürünlerin organik olmasına özen gösterin.

Kıyafetlerinizi yıkarken, etiket üzerinde önerilenlerden daha az deterjan kullanın. Çoğu çamaşır deterjanı ürünü konsantre olur, bu da daha güçlü olduklarını gösterir. Tabii ki, bu cildinizi tahriş edebilir. Tavsiye edilenin dörtte birini kullanmayı deneyin. Çamaşırlarınızı iki kez durulamayı deneyin. Cildinize temas eden her şey çift durulanmış olmalıdır (ör. Kıyafet, yatak takımları, havlular). Egzersiz yaparken, cildinizi korumak için tasarlanmış spor kıyafetlerini tercih edin. Tahriş edici olmayan sabun ve şampuanları seçin. Sabunlar, deterjanlar, şampuanlar, bulaşık yıkama sıvıları, dezenfektanlar ve ilave edilmiş parfüm içeren herhangi bir ürün gibi tahriş edici maddeler cildinizi tahriş edebilir. Bunun yerine doğal bitkisel bazlı sabunlar ve temizlik maddeleri kullanmayı deneyin. Sodyum loril sülfat ve parabenler içeren tüm ürünlerden kaçının. Bunlar genellikle hijyen ürünlerinde bulunur ve cildi tahriş etmesi, kurutmasıyla bilinir.

Stresi en aza indirin. Egzama ve diğer cilt rahatsızlıkları, hem psikolojik hem de fiziksel stresle güçlü bir şekilde bağlantılıdır. Hipnoterapi, meditasyon, yoga, müzik dinlemek veya resim yapmak rahatlamanıza yardımcı olacaktır. Rahatlamak ve gevşemek için her gün kendinize zaman ayırın. Egzamanın kesin nedeni bilinmemekle birlikte, stresin egzamayı daha da kötüleştirdiği gösterilmiştir.

Calendula (aynı sefa adıyla da bilinir) losyonu uygulayın. bilinen hiçbir yan etkisi olmadığından, cildinizin her tarafına serbest bir şekilde uygulayabilirsiniz. Calendula, acı ve iltihaplanmayı azaltmak için cilt losyonlarında yaygın olarak kullanılan kadife çiçeği benzeri bir çiçektir.

Tatlı badem yağını deneyin. Tatlı badem yağı sıklıkla enflamasyonu azalttığı ve cildin onarılmasına yardımcı olduğuna inanılan ursolik ve oleik asitler içerdiğinden egzama tedavisinde kullanılır. Vücudun her yerine bir nemlendirici olarak uygulanabilir, ya da banyo ve duşlardan önce cildin her tarafına yayılabilir.

Bir diyet günlüğü tutmayı deneyin. Her gün yediğiniz her şeyi not edin ve yiyecekleri yediğinizde belirtilerinizdeki değişiklikleri fark etmeye çalışın. Bazen, hemen bir şey fark edebilir, bazen de 2 hafta içinde fark edebilirsiniz. Süt ve buğdaya ek olarak soya, yumurta, fındık gibi gıdalar da egzamayı tetikleyebilir.