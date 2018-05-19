Evde egzama tedavisi nasıl yapılır? İşte izlemeniz gereken doğal yollar

Bu doğal çözümlere cildiniz cevap vermiyorsa veya kötüleşiyorsa mutlaka doktora görünmeyi unutmayın.

Egzamanın tedavisi için izlenmesi gereken doğal yollar

1 / 22 Öncelikle yaşam tarzınızda değişiklikler yapın Öncelikle neye karşı hassassınız onu belirleyin. (örneğin yünlü şeylere ya da parfümün içindeki bir kimyasala karşı hassas olabilirsiniz.) Kullandığınız şeyleri not ederseniz egzamanın alevlenmesine neden olan şeyi daha çabuk bulabilirsiniz. Sizi etkileyen şeyleri anlamak biraz zaman alabilir, bu yüzden kullandığınız ürünlerin organik olmasına özen gösterin.

2 / 22 Mümkün olduğu kadar bol kıyafetler giyin ve yün gibi kaşıntılı kıyafetlerden kaçının. Pamuk, ipek ve bambudan yapılan kıyafetleri tercih edebilirsiniz. Ayrıca çamaşır deterjanı konusunda da dikkatli olun. Giysilerinizde egzama alevlenmelerine katkıda bulunan kalıntılar bırakıyor olabilir. Doğal bir çamaşır tozu kullanmayı deneyin.

3 / 22 Kıyafetlerinizi yıkarken, etiket üzerinde önerilenlerden daha az deterjan kullanın. Çoğu çamaşır deterjanı ürünü konsantre olur, bu da daha güçlü olduklarını gösterir. Tabii ki, bu cildinizi tahriş edebilir. Tavsiye edilenin dörtte birini kullanmayı deneyin. Çamaşırlarınızı iki kez durulamayı deneyin. Cildinize temas eden her şey çift durulanmış olmalıdır (ör. Kıyafet, yatak takımları, havlular). Egzersiz yaparken, cildinizi korumak için tasarlanmış spor kıyafetlerini tercih edin. Tahriş edici olmayan sabun ve şampuanları seçin. Sabunlar, deterjanlar, şampuanlar, bulaşık yıkama sıvıları, dezenfektanlar ve ilave edilmiş parfüm içeren herhangi bir ürün gibi tahriş edici maddeler cildinizi tahriş edebilir. Bunun yerine doğal bitkisel bazlı sabunlar ve temizlik maddeleri kullanmayı deneyin. Sodyum loril sülfat ve parabenler içeren tüm ürünlerden kaçının. Bunlar genellikle hijyen ürünlerinde bulunur ve cildi tahriş etmesi, kurutmasıyla bilinir.

4 / 22 Bir hava nemlendiricisi kullanın. Yatak odanızda ve evinizde bulunan kuru hava, egzama gibi cilt koşullarını şiddetlendirir ve cildin sıvısız kalmasına ve pul pul haline gelmesine neden olur. Bu durumu, havaya ve cildinize nem katacak bir hava nemlendiricisine yatırım yaparak düzeltebilirsiniz.

5 / 22 Evinizi temiz tutun ve alerjenlerden kaçının. Toz akarları, hayvan tüyleri, mevsimlik polenler, küf ve kepek gibi maddeler egzemayı tetikleyebilir. İyi bir filtreye ve vakuma sahip elektrikli süpürge kullanın.

6 / 22 Stresi en aza indirin. Egzama ve diğer cilt rahatsızlıkları, hem psikolojik hem de fiziksel stresle güçlü bir şekilde bağlantılıdır. Hipnoterapi, meditasyon, yoga, müzik dinlemek veya resim yapmak rahatlamanıza yardımcı olacaktır. Rahatlamak ve gevşemek için her gün kendinize zaman ayırın. Egzamanın kesin nedeni bilinmemekle birlikte, stresin egzamayı daha da kötüleştirdiği gösterilmiştir.

7 / 22 Çok sık banyo yapmak cildi nemlendirir ve egzamayı daha da kötüleştirebilir. Mümkünse 2 günde 1 ılık suyla duş alın. Buharlı veya soğuk duşlardan kaçının en fazla 15 ila 20 dakika arasında yıkanın. Ve çıktan sonra iyice kurulandığınızdan emin olun.

8 / 22 Topikal Takviyeler ile Egzama Tedavisi Aloe vera kullanın. Bir aloe ürünü satın almak yerine, gerçek bitkiden aloe kullanın. Bir yaprağı koparın ve içindeki jel benzeri maddeyi sıkın. Egzamadan etkilenen cilde bu jeli sürün ve emmesi için bekleyin. Birden fazla kullanım için yaprağı buzdolabında saklayabilirsiniz. Saf aloe vera, topikal olarak kullanıldığında herhangi bir olumsuz yan etki ile ilişkili değildir, bu nedenle gerektiği kadar sıklıkla kullanılması güvenlidir. Aloe vera bitkisinin jel benzeri özsuları, binlerce yıldır nemlendirici ve anti-inflamatuar bir tedavi olarak kullanılmaktadır. Birçok kişi, kaşıntıyı yatıştırdığı ve kuru, pullu cildi nemlendirdiği için egzama tedavisinde etkili olduğunu bulmuştur.

9 / 22 Calendula (aynı sefa adıyla da bilinir) losyonu uygulayın. bilinen hiçbir yan etkisi olmadığından, cildinizin her tarafına serbest bir şekilde uygulayabilirsiniz. Calendula, acı ve iltihaplanmayı azaltmak için cilt losyonlarında yaygın olarak kullanılan kadife çiçeği benzeri bir çiçektir.

10 / 22 Yulaf kullanın. Eski bir pamuklu çorabınızın içine yulaf koyun ve su ile doldurduğunuz küvetin içine atın. Yulaf, çok yatıştırıcı olabilecek anti-inflamatuar ve anti-kaşıntı bileşikleri içerir. Yulafı başka şekilde de kullanabilirsiniz. Bir miktar yulafı su ile macun haline getirin ve problemli bölgeye sürün. Isırgan otunu da aynı şekilde kullanabilirsiniz.

11 / 22 Papatya kompresini yapın. Papatya, kaşıntıyı ve iltihabı yatıştırdığı için egzama için popüler bir doğal tedavidir. Yaklaşık 15 dakika kaynar suda kurutulmuş papatya çiçekleri demleyerek papatya çayı yapabilirsiniz. Çiçekleri süzün ve çayın biraz soğumasını bekleyin. Ardından, temiz bir bezle ya pamukla ıslatın ve sıcak bir kompres yapın. 10-15 dakika boyunca etkilenen cilde bastırın. Ancak bazı kişiler papatyaya karşı alerjik reaksiyon gösterebilir bu yüzden önce cildinizin küçük bir yerinde deneyin.

12 / 22 Organik hindistan cevizi yağı kullanın. Organik soğuk preslenmiş hindistancevizi yağı, oldukça etkilidir. Seçkin süpermarketlerde ya da online mağazalarda bulabilirsiniz. Cildinize krem gibi uygulayın. Soğuk preslenmiş yağ, yağın tüm besin maddelerinin, enzimlerin ve minerallerin korunmasını sağlayan 116 derecenin altındaki sıcaklıklarda işlendiği anlamına gelir.

13 / 22 Tatlı badem yağını deneyin. Tatlı badem yağı sıklıkla enflamasyonu azalttığı ve cildin onarılmasına yardımcı olduğuna inanılan ursolik ve oleik asitler içerdiğinden egzama tedavisinde kullanılır. Vücudun her yerine bir nemlendirici olarak uygulanabilir, ya da banyo ve duşlardan önce cildin her tarafına yayılabilir.

14 / 22 Egzamanız için limon da kullanabilirsiniz. Evet canınız biraz yanabilir ama limon cildin altında oluşan iltihapları yok edecektir.

15 / 22 Beslenmenizde değişiklikler yapın İşlenmiş gıdalardan olabildiğince uzak durun. Mümkünse organik beslenin. Taze meyve ve sebzeleri tüketin kırmızı eti en aza indirin. Cildinizi nemli ve yumuşak tutmak için birçok omega-3 yağ kaynağı (balık, yeşil yapraklı sebzeler) aldığınızdan emin olun.

16 / 22 Süt ve süt ürünlerini ortadan kaldırın. (en azındna geçici olarak)İnek sütü oldukça asidik olabilir ve genellikle egzamayı kötüleştiren hormonlar ve kimyasallarla doldurulur. En az iki hafta boyunca inek sütünü ortadan kaldırmayı deneyin ve herhangi bir fark olup olmadığını görün. BU süreçte keçi, koyun ve manda sütü içebilirsiniz.

17 / 22 Gluteni kesin. Buğdayın ayrıca egzama için yaygın bir diyet tetikleyicisi olduğuna inanılmaktadır. Bu yüzden ekmek, makarna, tahıl ve diğer işlenmiş karbonhidrat açısından zengin olan gıdaları tüketmeyin.

18 / 22 Bir diyet günlüğü tutmayı deneyin. Her gün yediğiniz her şeyi not edin ve yiyecekleri yediğinizde belirtilerinizdeki değişiklikleri fark etmeye çalışın. Bazen, hemen bir şey fark edebilir, bazen de 2 hafta içinde fark edebilirsiniz. Süt ve buğdaya ek olarak soya, yumurta, fındık gibi gıdalar da egzamayı tetikleyebilir.

19 / 22 Egzema semptomlarını azaltmaya yardımcı olabilecek birçok diyet takviyesi vardır. En iyilerinden bazıları şunlardır: Yağ Asitleri: Yağ asitlerinin kuru cildi rahatlattığı ve iltihabı azalttığı ve egzama tedavisinde etkili olduğu gösterilmiştir. Anti-inflamatuar olan Omega-3'leri kullanın. A, D ve E Vitaminleri: Bunlar cildin hidrasyonunu korumasına, dokusunu geliştirmesine, kollajen üretimini artırmasına ve serbest radikallerden korumasına yardımcı olur. Gama-linolenik asit: Bu çuha çiçeği yağı, hodan yağı ve frenk üzümü yağında bulunan bir tür yağ asidi. Cildin iltihaplanmasını hafifletmeye ve ciltteki lipit dengesini düzeltmeye yardımcı olduğuna inanılmaktadır.

20 / 22 Egzama belirtilerini tanıyın Yaygın egzama belirtilerini öğrenin. Egzama, cildin iltihaplı ve tahriş olmasıdır. Her çeşit egzama kaşıntılıdır. Egzama kaşındıkça nemli yaralar oluşur bu da kabuklanmaya ya da pullanmaya neden olur. Egzamanın doğrudan nedeni bilinmemekle birlikte, stres egzamayı daha da kötüleştirmiştir. Egzama genellikle 30 yaşından sonra başlıyor olsa da aslında bebeklik veya çocukluk döneminde başlar. Semptomlar için vücudunuza bakın. Egzamanın en sık görülen semptomları kaşıntı, kuru ve ciltte döküntüler, dizlerin arkasında, dirseklerin iç kısmında, hem ellerde hem de ayaklarda görülür. Döküntü en sık dirsek ve diz kırışıklarında ve ensede görülür.

21 / 22 Bebeklerde egzama genellikle kafa derisinde ve yüzde (özellikle yanaklarda) döküntü olarak başlar ve bebek 2-3 aylıkken başlayabilir. 2 yaş ve ergenlik çağındaki çocuklarda döküntü genellikle kolların dirsek kırışıklarında veya dizlerin sırtında başlar. Egzama türünü belirleyin. Kıyafet, mücevher veya maddenin temas ettiği deride iltihaplanma olduğunu fark ederseniz bu alerjik bir egzama olarak tanımlanabilir.