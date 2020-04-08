Evde ekmek nasıl yapılır?

Bir kabın içinde ılık su, ılık süt, instant maya ve toz şekeri iyice karıştırın. Birkaç dakika bekledikten sonra tuzu ilave edin. Ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar eleyerek unu azar azar ekleyin. Unu ekledikten sonra güzelce yoğurun. Yoğurma işlemi bittikten sonra kabın üzerini streç filmle hava almayacak şekilde kapatarak 60-90 dakika bekletin. Hacim olarak iki katına çıkan hamuru somun şekline getirin. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 30-35 dakika pişirin.

Ekmek yapmak sanıldığından daha kolay ve zevkli bir uğraştır. İşte, evde ekmek tarifi ve püf noktaları...

Anneanne ve babaanne evlerinde fırından yeni çıkmış ekmeklerin arasına tereyağ ya da kaymak süren nesildenseniz oldukça şanslısınız. Değilseniz hiçbir şey için geç değil; artık ekmeği evinizde yapabilirsiniz. Üstelik ekmeğin içerisine ekleyeceğiniz malzemeleri tamamen kendi zevkinize göre seçme konusunda da özgürsünüz.

HER ZAMAN ÖLÇÜYE UYUN

Ekmek temel olarak un, su, tuz ve mayadan oluşan bir karışıma sahiptir. Bütün malzemelerin verilen ölçülere uygun olarak eklemesi ekmeğin kıvamını doğrudan etkiler.

İYİCE KARIŞTIRIN VE YOĞURUN

Karıştırma ve yoğurma işlemi; tüm malzemelerin hamur içinde düzgün bir şekilde dağılımını sağlayarak pürüzsüz bir hamur elde edilmesini, mayanın tüm hamur içinde eşit miktarda yayılmasını ve glutenin aktifleşmesini sağlar.

MAYANIN AKTİFLEŞMESİ İÇİN BEKLEYİN

Yoğurma işlemi tamamlandıktan sonra hamur, kabarması için derin bir kap içine bırakılır. Kabın üzeri hava almayacak bir şekilde örtülmeli ve oda sıcaklığında bekletilmelidir.

NAZİKÇE YUMRUKLAYIN

Yumruklama işlemi büyük bir hassasiyet gerektirir. Yumruklama sırasında hacim kazanan hamur sönmeden, içindeki karbondioksit gazının alınması sağlanır. Böylece hamurun hacmi artar ve pofuduk bir ekmeğe sahip olabilirsiniz.

DİNLENDİRDİKTEN SONRA ŞEKİL VERİN

Hamuru kestikten sonra yuvarlanmış parçaları 10-20 dakika arasında dinlendirmeye bırakın. Dinlenmiş olan hamurları yapılacak ekmeğe uygun olarak yuvarlak, somun veya baget olarak şekillendirin.

FIRIN SICAKLIĞINA VE PİŞİRME SÜRESİNE DİKKAT EDİN

Fırın sıcaklıkları pişirilecek mamulün cinsine göre değişiklik gösterir. Genel olarak büyük hacimli mamuller, daha düşük sıcaklıklar ve uzun süreli; küçük hacimliler ise tam tersi olarak pişirilir. Sade ekmekler için 205-220 derece; zengin içerikli ekmekler için 175-205 derecelik fırın sıcaklığı yeterli olur.

