YEMEK
  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Evde ekmek nasıl yapılır?

Evde ekmek nasıl yapılır?

Göksi Beköz Göksi Beköz
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Türk sofralarının vazgeçilmez kahramanı ekmektir. Her yemeğin yanında büyük bir keyif ile eşlik eden ekmek özellikle fırından yeni çıktığında mis gibi kokusuyla herkesi mest etmeyi başarır. Koronavirüs korkusuyla temastan kaçınmak isteyenler evde ekmek yapımına yöneldi. Bu sayede mis gibi ekmek kokuları da eve taşındı.

Evde ekmek nasıl yapılır?

Anneanne ve babaanne evlerinde fırından yeni çıkmış ekmeklerin arasına tereyağ ya da kaymak süren nesildenseniz oldukça şanslısınız. Değilseniz hiçbir şey için geç değil; artık ekmeği evinizde yapabilirsiniz. Üstelik ekmeğin içerisine ekleyeceğiniz malzemeleri tamamen kendi zevkinize göre seçme konusunda da özgürsünüz.

Ekmek yapmak sanıldığından daha kolay ve zevkli bir uğraştır. İşte, evde ekmek tarifi ve püf noktaları...

EVDE SOMUN EKMEK TARİFİ

Malzemeler

6 su bardağı un
2.5 su bardağı su
Yarım su bardağı süt
1 paket instant maya
3 tatlı kaşığı toz şeker
2 tatlı kaşığı tuz

Hazırlanışı

Bir kabın içinde ılık su, ılık süt, instant maya ve toz şekeri iyice karıştırın. Birkaç dakika bekledikten sonra tuzu ilave edin.
Ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar eleyerek unu azar azar ekleyin. Unu ekledikten sonra güzelce yoğurun.
Yoğurma işlemi bittikten sonra kabın üzerini streç filmle hava almayacak şekilde kapatarak 60-90 dakika bekletin.
Hacim olarak iki katına çıkan hamuru somun şekline getirin.
Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 30-35 dakika pişirin.

HER ZAMAN ÖLÇÜYE UYUN

Ekmek temel olarak un, su, tuz ve mayadan oluşan bir karışıma sahiptir. Bütün malzemelerin verilen ölçülere uygun olarak eklemesi ekmeğin kıvamını doğrudan etkiler.

İYİCE KARIŞTIRIN VE YOĞURUN

Karıştırma ve yoğurma işlemi; tüm malzemelerin hamur içinde düzgün bir şekilde dağılımını sağlayarak pürüzsüz bir hamur elde edilmesini, mayanın tüm hamur içinde eşit miktarda yayılmasını ve glutenin aktifleşmesini sağlar.

MAYANIN AKTİFLEŞMESİ İÇİN BEKLEYİN

Yoğurma işlemi tamamlandıktan sonra hamur, kabarması için derin bir kap içine bırakılır. Kabın üzeri hava almayacak bir şekilde örtülmeli ve oda sıcaklığında bekletilmelidir.

NAZİKÇE YUMRUKLAYIN

Yumruklama işlemi büyük bir hassasiyet gerektirir. Yumruklama sırasında hacim kazanan hamur sönmeden, içindeki karbondioksit gazının alınması sağlanır. Böylece hamurun hacmi artar ve pofuduk bir ekmeğe sahip olabilirsiniz.

DİNLENDİRDİKTEN SONRA ŞEKİL VERİN

Hamuru kestikten sonra yuvarlanmış parçaları 10-20 dakika arasında dinlendirmeye bırakın. Dinlenmiş olan hamurları yapılacak ekmeğe uygun olarak yuvarlak, somun veya baget olarak şekillendirin.

FIRIN SICAKLIĞINA VE PİŞİRME SÜRESİNE DİKKAT EDİN

Fırın sıcaklıkları pişirilecek mamulün cinsine göre değişiklik gösterir. Genel olarak büyük hacimli mamuller, daha düşük sıcaklıklar ve uzun süreli; küçük hacimliler ise tam tersi olarak pişirilir. Sade ekmekler için 205-220 derece; zengin içerikli ekmekler için 175-205 derecelik fırın sıcaklığı yeterli olur.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Müşterilerden aldığı her paraya bu işlemi uyguluyor Müşterilerden aldığı her paraya bu işlemi uyguluyor
Ardahan ketesi tarifiArdahan ketesi tarifi
Gaziantep’ten selamlar: İslim kebabı tarifi Gaziantep’ten selamlar: İslim kebabı tarifi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
evde ekmek yapmak, ekmek nasıl yapılır, ekmek tarifi, evde ekmek nasıl yapılır,

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

4 Farklı Türk Kahvesi Tarifi

4 Farklı Türk Kahvesi Tarifi

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

5 Dakikada Çiğ Köfte Tarifi

5 Dakikada Çiğ Köfte Tarifi

Aligot (Sarımsaklı Patates Püresi)

Aligot (Sarımsaklı Patates Püresi)

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ev yapımı pizza tarifi

Evdeki bu malzemelerle çok lezzetli bir pizza yapabilirsiniz!

Ardahan ketesi tarifi

Ardahan ketesi tarifi

Taş köfte tarifi

Taş köfte tarifi

Bulgurlu sıkma köfte tarifi

Bütçe dostu: Bulgurlu sıkma köfte nasıl yapılır?

Evde çubukta patates nasıl yapılır?

Yemesi çok keyifli: Çubukta patates nasıl yapılır?

Şişmanlatmayan pizza tarifi

Şişmanlatmayan pizza tarifi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.