Evde el dezenfektanı nasıl yapılır?

Koronavirüs’e karşı en etkili yöntem olarak 20 saniye boyunca sabunla elleri yıkamak olduğunu uzmanlar her fırsatta tekrarlamaya devam ediyor. Su ve sabuna ulaşamadığınız durumlarda ise hijyenik sprey, el dezenfektanı veya kolonya gibi diğer ürünlerin kullanılması gerektiği belirtiliyor. Influenza, koronavirüs, sars, mers gibi solunum yolu enfeksiyonuna yol açan virüslere karşı en koruyucu önlem el temizliğinden geçiyor.

Koronavirüs salgınının ülkemize uğramasıyla market raflarının boşalması bir oldu. Eğer siz de kolonya veya diğer el dezenfektanlarından bulamadıysanız evde kendi dezenfektanınızı yapabilirsiniz.

EVDE EL DEZENFEKTANI NASIL YAPILIR?

Koronavirüsten korumak için de el sağlığına dikkat etmek gerekiyor. Bunun için su ve sabunun yanı sıra el dezenfektanı ve kolonya, anti bakteriyel mendiller kullanmak gerekiyor.

Peki, el dezenfektanı nasıl yapılır? İşte alternatifleriyle ev yapımı el dezenfektanı tarifleri...

ALTERNATİF 1

MALZEMELER

2 yemek kaşığı beyaz sirke,

Bir tatlı kaşığı boraks,

2 barsak sıcak su,

Yarım çay kaşığı lavanta yağı,

3 damla okaliptus yağı,

2 damla çay ağacı yağı.