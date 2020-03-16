Evde el dezenfektanı nasıl yapılır?

Koronavirüs’e karşı en etkili yöntem olarak 20 saniye boyunca sabunla elleri yıkamak olduğunu uzmanlar her fırsatta tekrarlamaya devam ediyor. Su ve sabuna ulaşamadığınız durumlarda ise hijyenik sprey, el dezenfektanı veya kolonya gibi diğer ürünlerin kullanılması gerektiği belirtiliyor. Influenza, koronavirüs, sars, mers gibi solunum yolu enfeksiyonuna yol açan virüslere karşı en koruyucu önlem el temizliğinden geçiyor.
Koronavirüs salgınının ülkemize uğramasıyla market raflarının boşalması bir oldu. Eğer siz de kolonya veya diğer el dezenfektanlarından bulamadıysanız evde kendi dezenfektanınızı yapabilirsiniz.
Koronavirüsten korumak için de el sağlığına dikkat etmek gerekiyor. Bunun için su ve sabunun yanı sıra el dezenfektanı ve kolonya, anti bakteriyel mendiller kullanmak gerekiyor.
Peki, el dezenfektanı nasıl yapılır? İşte alternatifleriyle ev yapımı el dezenfektanı tarifleri...
MALZEMELER
2 yemek kaşığı beyaz sirke,
Bir tatlı kaşığı boraks,
2 barsak sıcak su,
Yarım çay kaşığı lavanta yağı,
3 damla okaliptus yağı,
2 damla çay ağacı yağı.
YAPILIŞI
Tüm malzemeleri derin bir kabın içinde karıştırın.
Karıştırdığınız malzemeleri püskürtmeli bir şişeye koyun.
Şişenin ağız kısmını kapattıktan sonra şişeyi çalkalayın.
Hazırladığınız anti bakteriyel sıvıyı elinize sıkarak kullanabilirsiniz.
MALZEMELER
10 damla kekik yağı ,
2 yemek kaşığı aloe vera jel,
10 damla çay ağacı yağı,
10 damla karanfil tomurcuğu yağı,
10 damla limon yağı.
YAPILIŞI
Bir şişenin içinde suyu ve aloe vera jelini karıştırın.
Karışımın üzerine yağları ekleyin ve şişenin ağzını kapatarak çalkalayın.
Çalkalama işleminin yanı sıra malzemeleri bir kaşık yardımıyla da karıştırabilirsiniz.
Tüm malzemeler tamamen karıştıktan sonra püskürtmeli bir şişeye koyun.
Hazırladığınız anti bakteriyel sıvıyı elinize sıkarak kullanabilirsiniz.
MALZEMELER
Etil alkol,
Saf su,
10 damla limon yağı.
YAPILIŞI
Etil alkolü yüzde 70, saf suyu da yüzde 30 oranında karıştırın.
İçine limon yağını ilave edin. Karışımı püskürtmeli bir spreye aktarın. Elinizi sabunla yıkayamayacağınız yerlerde bu anti bakteriyel dezenfektandan faydalanabilirsiniz.
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