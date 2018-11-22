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Evde elektrik sobasından yangın çıktı, eşyalar yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.11.2018 15:14 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, Suriyeli ailenin yaşadığı evde elektrik sobasının eşyaları tutuşturması sonucu yangın çıktı.

Evde elektrik sobasından yangın çıktı, eşyalar yandı

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/DERİNCE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, Suriyeli ailenin yaşadığı evde elektrik sobasının eşyaları tutuşturması sonucu yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürülürken, odada bulunan eşyalar yandı.
Olay, öğle saatlerinde, Derince Sırrıpaşa Mahallesi Çamlıca Sokak'ta bulunan 3 katlı binada meydana geldi. Suriye uyruklu Bessam Hac (31) ve ailesinin yaşadığı giriş katındaki dairede elektrik sobasının eşyaları tutuşturması sonucu yangın çıktı. Evde bulunan Bessam Hac dışarı çıkarken, dumanı fark eden komşuları itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangında odada bulunan eşyalar yandı. İtfaiye ekipleri yanan eşyaları dışarı çıkardı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Evde elektrik sobasından yangın çıktı, eşyalar yandıEvde elektrik sobasından yangın çıktı, eşyalar yandıEvde elektrik sobasından yangın çıktı, eşyalar yandıEvde elektrik sobasından yangın çıktı, eşyalar yandı

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