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Evde elleri kelepçeli, ağzı bantlı olarak ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2018 12:55 | Son Güncelleme

ANKARA'da Arif Gözde (33), yalnız yaşadığı evinde elleri plastik kelepçeyle bağlı ve ağzı bantlanmış şekilde ölü bulundu.

Evde elleri kelepçeli, ağzı bantlı olarak ölü bulundu

Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da Arif Gözde (33), yalnız yaşadığı evinde elleri plastik kelepçeyle bağlı ve ağzı bantlanmış şekilde ölü bulundu.
Olay, sabah saatlerinde Yenimahalle ilçesi Kayalar Mahallesi'nde meydana geldi. 841'inci sokak üzerindeki tek katlı müstakil evde oturan Arif Gözde, iddiaya göre bir süredir kirasını ödemiyordu. Bunun üzerine ev sahibi Fazlı I., Arif Gözde ile görüşmek üzere eve gitti. İçeriden ses alamayınca kendi anahtarı ile eve giren Fazlı I., Arif Gözde'nin elleri plastik kelepçi ile bağlı ve ağzı bantlanmış olan cansız bedeni ile karşılaştı. Daha sonra ihbar üzerine eve gelen polis ekipleri, olay yerinde incelemede bulundu. İşçi olarak şeker fabrikasında çalıştığı belirtilen Gözde'nin bir aydır işe gitmediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Evde elleri kelepçeli, ağzı bantlı olarak ölü bulunduEvde elleri kelepçeli, ağzı bantlı olarak ölü bulunduEvde elleri kelepçeli, ağzı bantlı olarak ölü bulundu

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