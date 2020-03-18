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Evde en çok oynanan oyunlar belli oldu! #EvdeKal

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.03.2020 11:28 | Son Güncelleme

Steamdb’nin paylaştığı verilere göre Valve’ın online oyun satış ve servis platformu Steam, geçtiğimiz haftasonu 24 saatlik dilimde rekor kırarak eşzamanlı olarak 20 milyondan fazla kullanıcının sisteme login olmasına tanıklık etti. Bu sayının neredeyse 6.4 milyonu ise aktif olarak oyun oynayan kişilerden oluştu.

Evde en çok oynanan oyunlar belli oldu! #EvdeKal

Aslında Steam’in bir önceki rekoru da yakın bir zamanda ilan edilmişti. Geçtiğimiz ay Steam’e aynı anda 19 milyon oyuncu giriş yapmıştı. Koronavirüsün son aylarda etkisini giderek artırdığını düşünürsek, insanlar evde daha fazla vakit geçirmeye başladı.

CS:GO TÜM ZAMANLARIN ZİRVESİNDE

Bu arada, son dönemde Steam’de en çok tercih edilen oyunlardan da kısaca bahsedelim isterseniz. Artık bir klasik halini alan Counter Strike: Global Offensive, tüm zamanlar zirvesini görerek aynı anda 1 milyondan fazla oyuncuya ev sahipliği yaptı. CS’yi 701 bin ve 515 bin oyuncuyla Dota2 ve PUBG izledi.

Full Moon Features, Koronavirüsü temel alan bir film için çalıştıklarını ve filmin yakın zamanda dijital olarak izleyicilerle buluşacağını duyurdu. Böylelikle zaten dışarı çıkmak istemeyen insanlar da evlerinde birkaç saat keyifli vakitler geçirebilecek(!). Gerçi şu durumdan keyif almak ne derece mümkün, o da büyük bir soru işareti.

Aşağıda, filmin afiş tasarımını da görebilirsiniz. El dezenfektanından tuvalet kağıdına, maskeye kadar pek çok detaya yer verilmiş, ki bunlar son günlerde çokça talep edilen ve hatta fahiş fiyatlar sebebiyle de çokça konuşulan ürünler.

10 Nisan itibarıyla pek çok platformda dijital olarak yayınlanacak filmin henüz bir fragmanı yok. Tabii bu kadar kısa bir sürede yapımına başlanan ve henüz fragmanı dahi olmayan bir filmin yaklaşık 1 ay sonra nasıl tamamlanıp gösterime sokulacağı da merak konusu. Yoksa sadece durumdan fayda çıkarmak isteyen, “para kazanmaya yönelik” bir çalışma mı bu?

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