Evde fenalaşan Rumen kadın, hastanede öldü

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yalnız yaşayan Rumen asıllı Türk vatandaşı Florica Bura (53), evde fenalaştı. Kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Florica Bura'nın, sobadan sızan gaz nedeniyle zehirlenmiş olabileceği belirtildi.

Manavgat'ın Kasaplar Mahallesi'nde yaşayan Florica Bura, dün saat 23.00 sıralarında ev sahibini arayarak kötüleştiğini belirtip, yardım istedi. Ev sahibinin durumu bildirmesi üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Florica Bura, özel bir hastaneye götürüldü. Bura, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Florica Bura'nın ısınmak için kullandığı sobadan sızan gazdan zehirlenmiş olabileceği belirtildi. Florica Bura'nın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

FOTOĞRAFLI

