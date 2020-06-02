Evde fit kalma rehberi ile siz de evde fazla kilolardan kurtulacak ve hızlı kilo vereceksiniz!

Yüzlerce yıldır sağlık ya da güzellik algısı sebebiyle ulaşılmak istenen fit ve dinç vücutlara sahip olmanın pek çok yolu mevcut. İnsanların iş ve ev ekseninde yaşadığı çağımızda ise bu amaca ulaşmak için evler tercih ediliyor. Evde uygulanabilecek yöntemler ise oldukça basit.

BESLENME ALIŞKANLIKLARINIZI DEĞİŞTİRİN!

Evde film izlerken, ofiste rapor hazırlarken ya da arkadaşlarınızla çay içerken yanında bir şeyler atıştırmak isteyebilirsiniz. Beslenme problemini yaratan şey; gün içerisinde bir şeyler atıştırmak değil, ne atıştırdığınızdır. Film izlerken yağlı yerine yağsız ve tuzsuz mısır patlağı tercih edebilirsiniz. Rapor hazırlarken cips yerine sağlıklı meyveler yiyebilirsiniz. Misafirlerinize paketli abur cuburlar yerine sağlıklı kuru yemişler ikram edebilirsiniz. Evde deneyebileceğiniz sağlıklı tarifler de bu konuda yardımcınız olabilir.

KENDİNİZİ KOŞULLAYIN!

Spor yapmaya alışkın olmayan kişiler için 15 dakikalık basit spor hareketleri bile yük görünebilir. Alışkanlık kazanana kadar basit bir teknik uygulayabilirsiniz. Yemek sonrası 10 squat, dizi izlemeden önce 10 mekik gibi her olaya bir spor aktivitesi atayarak parçalı çalışma yapabilirsiniz. Gerekli aktivite ve hareketleri yapmadığınızda ise kendinizi sevdiğiniz bir şeyden mahrum bırakarak negatif pekiştireç kullanabilirsiniz. Alışkanlık kazandıktan sonra ise bu aktivitelerin çok daha fazlası dahi kolay gelecektir. Ayrıca, ısındıktan sonra çalışmayı da unutmamak gerekir.