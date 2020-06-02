Evde fit kalma rehberi ile siz de evde fazla kilolardan kurtulacak ve hızlı kilo vereceksiniz!

Yüzlerce yıldır sağlık ya da güzellik algısı sebebiyle ulaşılmak istenen fit ve dinç vücutlara sahip olmanın pek çok yolu mevcut. İnsanların iş ve ev ekseninde yaşadığı çağımızda ise bu amaca ulaşmak için evler tercih ediliyor. Evde uygulanabilecek yöntemler ise oldukça basit.
BESLENME ALIŞKANLIKLARINIZI DEĞİŞTİRİN!
Evde film izlerken, ofiste rapor hazırlarken ya da arkadaşlarınızla çay içerken yanında bir şeyler atıştırmak isteyebilirsiniz. Beslenme problemini yaratan şey; gün içerisinde bir şeyler atıştırmak değil, ne atıştırdığınızdır. Film izlerken yağlı yerine yağsız ve tuzsuz mısır patlağı tercih edebilirsiniz. Rapor hazırlarken cips yerine sağlıklı meyveler yiyebilirsiniz. Misafirlerinize paketli abur cuburlar yerine sağlıklı kuru yemişler ikram edebilirsiniz. Evde deneyebileceğiniz sağlıklı tarifler de bu konuda yardımcınız olabilir.
KENDİNİZİ KOŞULLAYIN!
Spor yapmaya alışkın olmayan kişiler için 15 dakikalık basit spor hareketleri bile yük görünebilir. Alışkanlık kazanana kadar basit bir teknik uygulayabilirsiniz. Yemek sonrası 10 squat, dizi izlemeden önce 10 mekik gibi her olaya bir spor aktivitesi atayarak parçalı çalışma yapabilirsiniz. Gerekli aktivite ve hareketleri yapmadığınızda ise kendinizi sevdiğiniz bir şeyden mahrum bırakarak negatif pekiştireç kullanabilirsiniz. Alışkanlık kazandıktan sonra ise bu aktivitelerin çok daha fazlası dahi kolay gelecektir. Ayrıca, ısındıktan sonra çalışmayı da unutmamak gerekir.
İSTİSNA İSTİSNAYI DOĞURUR!
"Bugün misafirim gelecek sporu sonra yaparım." ya da "Ayda yılda bir dışarıya çıktık, gönlümce yiyeyim." gibi cümleler önemsiz gibi dursa da aslında beyninizde yarattığı mesaj oldukça önemli. İstisna yapmaya bir kez başladığınızda ikincisi daha kolay, üçüncüsü ise çok daha kolay gelecektir. Bu durum ise sizde başarısızlık hissi uyandıracağı için spor ve sağlıklı beslenmeyi tamamen bırakmanıza neden olabilir.
HATIRLATICI NOTLAR VE UYGULAMALAR TERCİH EDİN!
Beynimiz yeterince güdülenmediğinde keyfine oldukça düşkün olan bir organdır. Canınız bir şeyi yapmak istemediğinde onu unutma ihtimaliniz çok yüksektir. Oysaki hiç kimse çok sevdiği bir programın saatini ya da uzun zamandır beklediği kişinin geleceği günü unutmaz. Bu sebeple, sağlıklı bir vücuda kavuşmak için beynimizi bir miktar güdülememiz ve deyim yerindeyse gaza getirmemiz gerekir. Telefonunuza indirebileceğiniz sağlıklı beslenme ve spora dair uygulamalar, bu konuda size yardımcı olacaktır. Gelen her bildirim ve kendinize yazacağınız hatırlatıcı not, işi ciddiye almanızı ve devamlılık sağlamanızı kolaylaştıracaktır.
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