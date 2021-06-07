Evde göbek eritme egzersizleri ve karın sıkılaştırma hareketleri ile istediğiniz görünüme kavuşun!

Evde göbek eritme ve karın sıkılaştırmak için en çok bilinen ve üzerine yoğunlaşılan hareket mekiktir. Mekik, daha çok karının üst kas gruplarını çalıştırır. Fakat mekiğe ek olarak, hem yan kas gruplarını hem de alt kas gruplarını aktive edecek şekilde hareketler yapılır. Bunun için alt bacak kas gruplarının aktivasyonu vardır.

İki hareketin aksiyonuyla beraber karında erime sağlanabilir.

EVDE KARIN ERİTME HAREKETİ YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Evde göbek eritme ve karın sıkılaştırma hareketi yaparken çok ciddi sakatlıklar çıkabilir. Önemli olan bu sakatlıkları minimize edecek şekilde doğru teknikle yapmaktır. En sık görülen sakatlık boyundan meydana gelir. Boyun yanlış şekilde çalıştığı için genellikle ağrır. Önemli olan karın kaslarını çok iyi aktive edip boynu sabit tutabilmektir.

Sakatlanma riskini minimize etmek için bir tekniği öğrenip o tekniği belirli bir sayıda yapabilmek gerekir. 25 tekrarın üzerine çıkmamak gerekir. Tekrar sayısı ne kadar çok artarsa, sakatlanma riski artıyor demektir.

EVDE KARIN ERİTME HAREKETİ İÇİN HANGİ MALZEMELER KULLANILIR?

Evde karın sıkılaştırmak için esasen ilk başta bir malzemeye ihtiyaç yoktur. Çünkü vücut ağırlığınızı kaldırırsınız. Kendi ağırlığınızı kaldırdığınız zaman, hassas karın kası onu çalıştırır. Ancak bir süre sonra buna farklı bir direnç eklemeniz gerekebilir. Bunun için karın kasını fazlasıyla sıkacak bir havlu bile kullanılabilir.