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Evde göbek eritme egzersizleri ve karın sıkılaştırma hareketleri ile istediğiniz görünüme kavuşun!

07.06.2021 08:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte plaj kıyafetlerinin ortaya çıkması ve giydiklerimizin incelmesi daha kusursuz görünme arzusunu da beraberinde getiriyor. Bu noktada vücudumuzun en dikkat çeken noktaları arasında karın bölgesi geliyor. Karın sıkılaştırma ve göbek eritme egzersizlerinin daha çok önem kazandığı şu günlerde evde yapacağınız egzersizlerle görünümünüzü kusursuzlaştırabilirsiniz. Evde göbek eritme egzersizi ve karın sıkılaştırma için neler yapıldığını merak edenlere bazı tüyolar...

Evde göbek eritme ve karın sıkılaştırmak için en çok bilinen ve üzerine yoğunlaşılan hareket mekiktir. Mekik, daha çok karının üst kas gruplarını çalıştırır. Fakat mekiğe ek olarak, hem yan kas gruplarını hem de alt kas gruplarını aktive edecek şekilde hareketler yapılır. Bunun için alt bacak kas gruplarının aktivasyonu vardır.

İki hareketin aksiyonuyla beraber karında erime sağlanabilir.

EVDE KARIN ERİTME HAREKETİ YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Evde göbek eritme ve karın sıkılaştırma hareketi yaparken çok ciddi sakatlıklar çıkabilir. Önemli olan bu sakatlıkları minimize edecek şekilde doğru teknikle yapmaktır. En sık görülen sakatlık boyundan meydana gelir. Boyun yanlış şekilde çalıştığı için genellikle ağrır. Önemli olan karın kaslarını çok iyi aktive edip boynu sabit tutabilmektir.

Sakatlanma riskini minimize etmek için bir tekniği öğrenip o tekniği belirli bir sayıda yapabilmek gerekir. 25 tekrarın üzerine çıkmamak gerekir. Tekrar sayısı ne kadar çok artarsa, sakatlanma riski artıyor demektir.

EVDE KARIN ERİTME HAREKETİ İÇİN HANGİ MALZEMELER KULLANILIR?

Evde karın sıkılaştırmak için esasen ilk başta bir malzemeye ihtiyaç yoktur. Çünkü vücut ağırlığınızı kaldırırsınız. Kendi ağırlığınızı kaldırdığınız zaman, hassas karın kası onu çalıştırır. Ancak bir süre sonra buna farklı bir direnç eklemeniz gerekebilir. Bunun için karın kasını fazlasıyla sıkacak bir havlu bile kullanılabilir.

EVDE KARIN ERİTME EGZERSİZLERİ NE KADAR YAPILMALIDIR?

Evde karın sıkılaştırma hareketleri, antrenman metoduna göre çeşitlilik gösterir. Kas grubunu çalıştırırken değil, dinlenirken kas gelişir ve güçlenir. Formunu yakalamaya dinlenirken başlar. O yüzden üst üste antrenman yapmak aynı kas grubu için doğru değildir.

Aynı kas grupları çalıştırılıyorsa, evde mutlaka gün aşırı çalıştırılmalıdır. Farklı şekilde antrenman metodlarına giriyorsanız bunu her gün yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihiniz.


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