HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Evde gömülü bulunan ceset kimsesizler mezarlığına defnedilecek

Evde gömülü bulunan ceset kimsesizler mezarlığına defnedilecek

19.11.2020 12:14 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’te, bir evin avlusundaki merdivenin altına gömülü halde bulunan ve üzerine beton döküldüğü tespit edilen ceset, otopsi işlemlerinin ardından kimlik tespiti yapılamadığı için kimsesizler mezarlığına defnedilmek üzere Nizip ilçesine gönderildi.Olay, Gaziantep’in Nizip ilçesinde yaklaşık iki buçuk ay önce meydana geldi.

Gaziantep’te, bir evin avlusundaki merdivenin altına gömülü halde bulunan ve üzerine beton döküldüğü tespit edilen ceset, otopsi işlemlerinin ardından kimlik tespiti yapılamadığı için kimsesizler mezarlığına defnedilmek üzere Nizip ilçesine gönderildi.
Olay, Gaziantep’in Nizip ilçesinde yaklaşık iki buçuk ay önce meydana geldi. İddiaya göre, iki buçuk ay önce kayıp ihbarı verilen Mehmet Y.’ye (30) ait olduğu iddia edilen cansız beden, arkadaşı E.S isimli şahsın evinde merdiven altına gömülüp üzerine beton dökülmüş halde bulundu. Emniyet ekiplerinin titiz çalışması sonucu yeri tespit edilen toprağa gömülü ceset, gece saatlerinde bulunduğu yerden çıkarılarak Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Ceset, yapılan otopsi işlemlerinin ardından kimlik tespiti yapılamadığı için kimsesizler mezarlığına defnedilmek üzere Gaziantep’in Nizip ilçesine gönderildi. Mehmet Y.’ye ait olduğu iddia edilen cenazenin yakınları ise Adli Tıp Kurumu önünde gözyaşı döktü.
Olayla ilgili E.S. isimli şahıs tutuklanırken, 5 şüpheli şahsın daha gözaltında bulunduğu öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Açıklama geldi: Arkadaşımın sevgilisi Açıklama geldi: Arkadaşımın sevgilisi
Motosiklet üzerine içki bardağıyla görüntülenmişti! Şimdi de...Motosiklet üzerine içki bardağıyla görüntülenmişti! Şimdi de...
11 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!11 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!
1/

En Çok Okunan Haberler

Genç kızın feci sonu! 11'inci kattan atlayarak intihar etti

Genç kızın feci sonu! 11'inci kattan atlayarak intihar etti

Uyarı yapıldı: Kar yağışı geliyor

Uyarı yapıldı: Kar yağışı geliyor

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

İbo Show'da büyük sürpriz! İşte yeni bölüm konukları

İbo Show'da büyük sürpriz! İşte yeni bölüm konukları

Çarpıcı açıklama: Büyük deprem o ilimizde olacak

Çarpıcı açıklama: Büyük deprem o ilimizde olacak

Koronavirüsle mücadelede kritik 15 gün! Yeni yasaklar masada

Koronavirüsle mücadelede kritik 15 gün! Yeni yasaklar masada

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Bakan Koca paylaştı: İşte 17 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 17 Kasım koronavirüs tablosu

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Moderna'dan 'koronavirüs aşısı' açıklaması

Moderna'dan 'koronavirüs aşısı' açıklaması

Tüm doktorlar pozitif çıktı! Aile sağlığı merkezi karantinaya alındı

Tüm doktorlar pozitif çıktı! Aile sağlığı merkezi karantinaya alındı

Bakan Soylu söz verdi! Maden işçileri eylemlerini sonlandırdı

Bakan Soylu söz verdi! Maden işçileri eylemlerini sonlandırdı

Diğer Haberler

Hepsi evinden çıkmıştı! Hayvanların sahibi konuştu: Yasak olduğunu bilmiyordum

Hepsi evinden çıkmıştı! Hayvanların sahibi konuştu: Yasak olduğunu bilmiyordum

Motosiklet üzerinde içki dolu bardakla görüntülenmişti! Bu kez minibüste pipetle bira içti

Motosiklet üzerine içki bardağıyla görüntülenmişti! Şimdi de...

AYM Başkanı Zühtü Arslan'a koronavirüs karantinası

AYM Başkanı'na korona karantinası

Antalya'da şaşkına çeviren olay! Yol ortasında onu gören dondu kaldı

Antalya'da şaşkına çeviren olay!

Kastamonu Valisi Avni Çakır'dan korkutan açıklama: Kriz hali söz konusu olabilir

Vali'den korkutan açıklama: Kriz hali söz konusu olabilir

Kızılırmak alarm veriyor: Su seviyesi azaldı kara parçaları gözüktü

Kızılırmak alarm veriyor: Su seviyesi azaldı kara parçaları gözüktü

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.