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Evde hamburgercilerden daha iyi hamburger yapın! Bütün sırlarını açıkladık...

Göksi Beköz Göksi Beköz
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7'den 70'e herkesin en sevdiği yiyeceklerin başında gelen hamburgeri evde de keyifle yapabilirsiniz. Hem ekmeğini hem de köftesini evinizdeki malzemelerle baştan yaratabilirsiniz. Yanında soğan halkası ve çıtır çıtır patates kızartmasıyla şahane bir sofra kurabilirsiniz. Sizin için hazırladığımız hamburger köftesi ve ekmeği tarifiyle sofradaki şölene hazır olun.

Evde hamburgercilerden daha iyi hamburger yapın! Bütün sırlarını açıkladık...

Dışarıya çıktığımızda pek çok kişinin aklına gelen ilk yiyecek hamburger yemek oluyor. Hem fast food zincirlerinde hem de şık et restoranlarının menüsünde kendisine sağlam bir yer edinen hamburger artık milli yiyeceğimiz sayılacak kadar popüler. Bu kadar popüler olunca da adettendir, sokak lezzetlerinin evde denenmesi gerekir. En iyi hamburgerciyle aşık atacak kadar lezzetli bir hamburger köftesi ve hamburger ekmeği tarifiyle karşınızdayız.

HAMBURGER EKMEĞİNİ MARKETTEN ALMAYA SON

Hamburger ekmeğini evde hazırlayabilmeniz için gerekli olan malzemeler şöyle;

480 gram un (1 su bardağı un 140 gram)
250 ml süt (2,5 çay bardağı)
3 çay kaşığı tuz
1 yemek kaşığı toz şeker
1 paket instant maya
3 yemek kaşığı oda sıcaklığında tereyağı
40 ml su (yarım çay bardağı)
3 yemek kaşığı susam
1 tane yumurta sarısı

Ev yapımı hamburger ekmeğinin yapılışında izlenmesi gereken adımlar şöyle;

Derin bir hamur kabında tuz ve unu karıştırın. Karıştıktan sonra ortasını havuz şeklinde açın.

Unun ortasına mayayı ekleyin.

Toz şeker, su ve sütü ekleyip 10 dakika boyunca yoğurun.

Yoğurduktan sonra hamur kabının üzerini streç filmle örterek mayalanmaya bırakın.

Hamur iki katı kadar şiştiğinde ekmek yapımına hazır demektir.

Hamuru un serpilmiş olan tezgahın üzerine alarak 6 adet parçaya bölün.

Hamburger ekmeği şeklini hamuru elinizde yuvarlayarak verin ve sonra fırın tepsisine dizerek tekrar mayalanmaya bırakın.

Tepside mayalanan hamurların üzerine yumurta sarısını fırçayla sürüp susam serpin.

Önceden ısıttığınız 190 derecelik fırında 40 dakika kadar hamburger ekmeklerini pişirin.

HAMBURGER KÖFTESİ İÇİN KOLLARI SIVAYIN

Evde hamburger köftesi yapabilmek için gerekli olan malzemeler şöyle;

300 gram yağlı dana döşten 1 kez çekilmiş kıyma

Yarım çay kaşığı tuz ve karabiber

Hamburgerin içerisine eklemek için 1 tane orta boy domates, kırmızı soğan ve kıvırcık marul yaprağı

Ev yapımı hamburger tarifinde izlemeniz gereken adımlar ise şöyle;

Dana döşten çekilmiş kıymanın içerisine tuz ve karabiberi ekleyin.

Fazla yoğurmadan tuz, karabiberin kıymayla karışmasını sağlayın.

Köfte harcını 4 eşit parçaya bölün ve ellerinizi ıslatarak kalın köfteler haline getirin.

Yağlı kağıt üzerine koyarak da köftelere kalıp ile şekil verebilirsiniz.
köfteleri pişirmek için döküm tava kullanmanızı öneririz.

Önceden ısıttığınız döküm tavaya köfteleri yerleştirin.

Ortalama 2 dakika boyunca köftenin her bir yüzünü tavada pişirin.

Domatesi ve soğanı halka halka dilimleyin.

Hamburger ekmeğinin içine tereyağı sürün ve tavada kızartın.

Kızaran ekmeklerin içerisine köfteyi, domates, marul ve soğanı ekleyin.

İşte ev yapımı hamburgeriniz hazır.


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