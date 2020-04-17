Evde hamburgercilerden daha iyi hamburger yapın! Bütün sırlarını açıkladık...

Dışarıya çıktığımızda pek çok kişinin aklına gelen ilk yiyecek hamburger yemek oluyor. Hem fast food zincirlerinde hem de şık et restoranlarının menüsünde kendisine sağlam bir yer edinen hamburger artık milli yiyeceğimiz sayılacak kadar popüler. Bu kadar popüler olunca da adettendir, sokak lezzetlerinin evde denenmesi gerekir. En iyi hamburgerciyle aşık atacak kadar lezzetli bir hamburger köftesi ve hamburger ekmeği tarifiyle karşınızdayız.

HAMBURGER EKMEĞİNİ MARKETTEN ALMAYA SON

Hamburger ekmeğini evde hazırlayabilmeniz için gerekli olan malzemeler şöyle;

480 gram un (1 su bardağı un 140 gram)

250 ml süt (2,5 çay bardağı)

3 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı toz şeker

1 paket instant maya

3 yemek kaşığı oda sıcaklığında tereyağı

40 ml su (yarım çay bardağı)

3 yemek kaşığı susam

1 tane yumurta sarısı

Ev yapımı hamburger ekmeğinin yapılışında izlenmesi gereken adımlar şöyle;

Derin bir hamur kabında tuz ve unu karıştırın. Karıştıktan sonra ortasını havuz şeklinde açın.

Unun ortasına mayayı ekleyin.

Toz şeker, su ve sütü ekleyip 10 dakika boyunca yoğurun.