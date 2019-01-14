HABER

"Evde Hasta Bakımında Hemşirelik Hizmet İçi Eğitim Programı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 18:07 | Son Güncelleme

İBB ve Bezmialem Vakıf Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen programda belediyenin bünyesinde çalışan 60 sağlık personeli eğitim aldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Bezmialem Vakıf Üniversitesi iş birliğiyle yürütülen, "Evde Hasta Bakımında Hemşirelik Hizmet İçi Eğitim Programı"nın ilk dönemi tamamlandı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Sağlık Daire Başkanlığı Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğünün evde sağlık ve bakım hizmetlerini vatandaşa ulaştırılabilmesi için yerel yönetimlerde ilk kez eğitim programı başlatıldı.

İBB bünyesinde çalışan 60 sağlık personelinin eğitim aldığı programın ilk dönemi tamamlayan katılımcılara, Bezmialem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde düzenlenen törenle belgeleri teslim edildi.

Evde sağlık hizmetlerinin bilimsel bir altyapı ve uzmanlaşmış şekilde halka sunumunun amaçlandığı programın ikinci eğitim döneminde de 60 sağlık personeli eğitim görecek.

Program kapsamında, "Evde Bakımda Hemşirenin Rolü", "Evde Hasta Bakımında Etik İlkeler", "Evde Hasta Bakım Uygulamaları", "İletişim Aktiviteleri", "Evde Enfeksiyon Önleme ve Sanitasyon Uygulamaları", "Güvenli Çevrenin Sağlanması ve Sürdürülmesi", "Ağrı Yönetimi", "Yara Bakımı", "Pansuman Yöntemleri", "Diyabetik Ayak", "Güvenli İlaç Uygulamaları İlkeleri", "Solunum Aktivitesi", "Beslenme Aktivitesi", "Boşaltım Aktivitesi", "Kişisel Temizlik ve Giyinme Aktivitesi", "Vücut Sıcaklığının (Vital Bulguların) Kontrolü Aktivitesi", "Hareket Aktivitesi", "Terminal Dönem Hasta Bakım" konularında eğitim veriliyor.

Programın koordinatörlüğünde Prof. Dr. Türkinaz Aştı yer alırken, düzenleme kurulunda ise Prof. Dr. Hatice Kaya, Prof. Dr. Nurten Kaya, Doç. Dr. Yazile Sayın, Dr. Öğr. Üyesi Özcan Erdoğan, Dr. Öğr. Üyesi Nesrin İlhan, Dr. Öğr. Üyesi Hale Tosun, Dr. Öğr. Üyesi Özlem Işıl görev alıyor.

Herkes akın akın oraya gitti!Herkes akın akın oraya gitti!
Ormandaki sulama havuzunda mahsur kalan hayvanlar kurtarıldı (2)Ormandaki sulama havuzunda mahsur kalan hayvanlar kurtarıldı (2)
Kuşu'nun kayyum belediye başkanı 2 yıllık hizmetlerini anlattıKuşu'nun kayyum belediye başkanı 2 yıllık hizmetlerini anlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Evde Hasta Bakımında Hemşirelik Hizmet İçi Eğitim Programı" Bezmialem Vakıf Üniversitesi istanbul büyükşehir belediyesi

En Çok Okunan Haberler

'AK Parti en büyük şoku Şanlıurfa'da yaşayabilir'

'AK Parti en büyük şoku Şanlıurfa'da yaşayabilir'

Şeker Piliç'in sahipleri gözaltında

Şeker Piliç'in sahipleri gözaltında

Kart yapılandırmasına bir banka daha katıldı!

Kart yapılandırmasına bir banka daha katıldı!

Mini bikinisiyle zor anlar yaşadı

Mini bikinisiyle zor anlar yaşadı

Yüzüne bakarak söyledi: PKK'lıları bu kadar çok seviyorsanız...

Yüzüne bakarak söyledi: PKK'lıları bu kadar çok seviyorsanız...

Trump'ın skandal Türkiye açıklamasının ardından yeni açıklama

Trump'ın skandal Türkiye açıklamasının ardından yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Karısının yasak aşkı sonu oldu! Evdeki adamı görünce...

Karısının yasak aşkı sonu oldu! Evdeki adamı görünce...

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

HDP'li vekilin hesabından 'Abdullah Öcalan öldü' paylaşımı

HDP'li vekilin hesabından 'Abdullah Öcalan öldü' paylaşımı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de fabrikada patlama: 1 ölü, 3 yaralı

İzmir'de patlama! Ölü ve yaralılar var

İstanbullular dikkat! Meteoroloji saat vererek uyardı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji saat vererek uyardı

FETÖ'den gözaltına alınan çiğ köfte zinciri sahibi tutuklandı

Çiğ köfte zinciri sahibi tutuklandı

CHP'li vekilden Sayısal Loto ve Milli Piyango için şaibe iddiası: Bilimsel gerçekliğin üzerinde!

CHP'li vekilden Sayısal Loto ve Milli Piyango için şaibe iddiası: Bilimsel gerçekliğin üzerinde!

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'tan Trump'a tepki

AK Parti'den Trump'a ilk tepki: Hastalıklı...

Fatih Tezcan'a kötü haber! Ankara Barosu'ndan 'Atatürk'e hakaret'ten suç duyurusu

Fatih Tezcan'a kötü haber! Suç duyurusunda bulundular

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.