İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Bezmialem Vakıf Üniversitesi iş birliğiyle yürütülen, "Evde Hasta Bakımında Hemşirelik Hizmet İçi Eğitim Programı"nın ilk dönemi tamamlandı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Sağlık Daire Başkanlığı Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğünün evde sağlık ve bakım hizmetlerini vatandaşa ulaştırılabilmesi için yerel yönetimlerde ilk kez eğitim programı başlatıldı.

İBB bünyesinde çalışan 60 sağlık personelinin eğitim aldığı programın ilk dönemi tamamlayan katılımcılara, Bezmialem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde düzenlenen törenle belgeleri teslim edildi.

Evde sağlık hizmetlerinin bilimsel bir altyapı ve uzmanlaşmış şekilde halka sunumunun amaçlandığı programın ikinci eğitim döneminde de 60 sağlık personeli eğitim görecek.

Program kapsamında, "Evde Bakımda Hemşirenin Rolü", "Evde Hasta Bakımında Etik İlkeler", "Evde Hasta Bakım Uygulamaları", "İletişim Aktiviteleri", "Evde Enfeksiyon Önleme ve Sanitasyon Uygulamaları", "Güvenli Çevrenin Sağlanması ve Sürdürülmesi", "Ağrı Yönetimi", "Yara Bakımı", "Pansuman Yöntemleri", "Diyabetik Ayak", "Güvenli İlaç Uygulamaları İlkeleri", "Solunum Aktivitesi", "Beslenme Aktivitesi", "Boşaltım Aktivitesi", "Kişisel Temizlik ve Giyinme Aktivitesi", "Vücut Sıcaklığının (Vital Bulguların) Kontrolü Aktivitesi", "Hareket Aktivitesi", "Terminal Dönem Hasta Bakım" konularında eğitim veriliyor.

Programın koordinatörlüğünde Prof. Dr. Türkinaz Aştı yer alırken, düzenleme kurulunda ise Prof. Dr. Hatice Kaya, Prof. Dr. Nurten Kaya, Doç. Dr. Yazile Sayın, Dr. Öğr. Üyesi Özcan Erdoğan, Dr. Öğr. Üyesi Nesrin İlhan, Dr. Öğr. Üyesi Hale Tosun, Dr. Öğr. Üyesi Özlem Işıl görev alıyor.

