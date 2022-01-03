Evde hem çok şık duracak hem oturma alanı yaratacak farklı yer minderleri

Keyifle vakit geçirdiğiniz evlerinizi ufak dokunuşlar ile kendi tarzınıza göre şekillendirebilirsiniz. Bu noktada rahat ve şık bir yer minderi, evinizin tüm havasını değiştirebilir. Küçük fakat etkili bir parça olan bu minderler, kullanışlı yapısıyla da beğeni kazanır. Eğer siz de eviniz için rahat bir yer minderi arıyorsanız en beğenilen minderleri listelediğimiz yazımızı inceleyerek eviniz için en uygun parçayı kolayca satın alabilirsiniz.

1. Armut minderler ile rahatlığı hissedebilirsiniz!

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Çalışma odanızda, balkonunuzda, bahçenizde ya da salonunuzun bir köşesinde kullanabileceğiniz armut minderler; dekoratif tasarımı ile evinize farklı bir hava katar. Eğer siz de ev dekorasyonunuzda bu formdaki minderlere yer vermek istiyorsanız su geçirmez yapısı ile beğeni kazanan inmobiland Armut Koltuk sizin için doğru bir tercih olabilir. Enerjik duruşu, keyifli oturması ve kolay kullanımı ile her yaştan insana hitap eden bu minder; sarı rengi ile evinize canlılık katar.

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2. Puf minderler, herkesin favorisi!

Dilediğiniz alanda keyifle kullanabileceğiniz puf minderler, şıklığı ve rahatlığı bir arada arayanlar için doğru bir seçenek olabilir. Rubeyul Puf Yastık, sağlıklı vücut duruşunu destekleyen yapısı ile omurganın doğru hizalanmasını sağlar ve bacakların kan dolaşımını artırır. Kedi patisi şeklindeki sevimli tasarımı ile evinize ferah bir hava katan bu minder, sırtınızın ve belinizin rahat etmesine yardımcı olur. Yüksek kaliteli kumaşı ile konfor sunan bu ürünü çıkarılabilir kılıfı sayesinde kolayca temizleyebilirsiniz.

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3. Dekoratif yer minderleri ile evinize renk katın!

Eğer küçük dokunuşlar ile evinizde yenilik yapmak istiyorsanız özgün tarzınızı yansıtmanıza olanak tanıyacak dekoratif minderleri tercih edebilirsiniz. Bu noktada hayal gücünün derinliklerinden çıkıp dünyanın tüm renklerine dokunan Home & Bath Dekoratif Yer Minderi, farklı tasarımı ile aradığınız ürün olabilir. İki tarafı da baskılı olarak üretilen bu minderi temizlemek de oldukça kolay! Bunun için tek yapmanız gereken, fermuarlı kılıfı çamaşır makinesinde yıkamak.

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4. Magideal Hasır Yer Minderi ile rustik bir dokunuşa ne dersiniz?

Diğerlerinden farklı olarak hasır malzemesi ile ön plana çıkan Magideal Hasır Yer Minderi, oturmak için yumuşak ve rahat bir alan sağlar. Film izlerken, meditasyon yaparken ya da kitap okurken kullanabileceğiniz bu minder; Japon tarzında elde örülmüş tasarımı ile ev dekorasyonunuza renk katar. Kolay saklanabilir ve yıkanabilir yapısı ile kullananlardan tam puan alan bu ürün, çocuklar tarafından da rahatlıkla tercih edilebilir.

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5. beddo™ Bambu Serisi Ortopedik Minder, vücudunuzu her an destekler!

Kılıfı %100 gerçek bambudan üretilen beddo™ Ortopedik Minder, yumuşak dokusu ile konfor sunar. Anti-alerjik yapısı ile hassas ciltlerin de kullanabileceği bu ürün, vücuttan aldığı ısı ve nemi yayarak terlemeyi önler. Ayrıca yumuşak-sert olarak nitelendirilen iç süngeri, vücut ağırlığında ezilmez ve formunu yitirmez. Vücudun otururken aldığı anatomik şekli destekleyen bu minder, yüzey tasarımı sayesinde dengeli bir şekilde oturmanızı sağlar.

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6. Evodeko Natürel Krem Yer Minderi ile evinizde şık bir köşe oluşturabilirsiniz!

Natürel görünümü ile doğallığı evinize taşıyacak Evodeko Natürel Krem Yer Minderi, kırçılllı kumaşı ve düğmeli tasarımı ile beğeni kazanır. Yatak odasından bahçeye kadar her alanda kullanabileceğiniz bu minder, elyaf ve sünger karışımı iç dolgusu ile kendinizi konforlu hissetmenizi sağlar. Eğer evinizde sıcacık bohem bir köşe oluşturmak istiyorsanız bu minder, sizin için doğru bir tercih olabilir. Dayanıklı yapısı sayesinde senelerce kullanabileceğiniz bu ürün, kir tutmaz kumaşı ve kolayca silinebilmesi ile favoriniz olabilir.

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7. Rahatlığın en pratik hali: Else Şark Otantik Fermuarlı Yer Minderi

Canlı renkleri ve özgün desenleri ile kendini gösteren Else Şark Otantik Fermuarlı Yer Minderi, sünger iç dolgusu ile muhteşem bir rahatlık sağlar. Özel dokuma kumaşı ile yumuşak bir hissiyat sunan bu minder, dayanıklı yapısı sayesinde yıllar geçse bile ilk günkü kalitesini korur. Leke tutmaz kılıfı sayesinde kolayca temizleyebileceğiniz bu minderi hem günlük hayatınızda hem evinizdeki özel davetlerde kullanmak için tercih edebilirsiniz.

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8. Uzun minderler, çocuklarınızın favorisi olabilir!

Diğer minderlerden farklı tasarımı ile herkesin beğenisini kazanan Svava Katlanabilir Yer Minderi, %100 pamuklu kumaşı ile aradığınız ürün olabilir. Beş bölmeli tasarımı sayesinde uzanırken bile kullanabileceğiniz bu minderde kılıflı iç yastıklar bulunur. Birbirine ayrı fermuarlar ile bağlanan bu yastıkları dilediğiniz zaman çıkarıp yıkayabilirsiniz. Ayrıca farklı şekillerde kullanabileceğiniz yastıklar, yüksek kalite elyaf dolgusu ile sırtınızı ve belinizi rahatlatır. Rahat ve ergonomik yapısı ile çok sevilen bu ürün, kırmızı yıldızlı kumaşı ile çocukların da ilgisini çeker.

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9. F Fityle Yuvarlak Yer Minderi, el işçiliği ile beğeni kazanıyor!

Geleneksel Japon tarzı evlerde zemin malzemesi olarak tercih edilen F Fityle Yuvarlak Yer Minderi, basit ve dekoratif görünümü ile ön plana çıkar. Kadife yüzeyi ile yumuşak bir his sunan minder, nefes alan kumaşı ile konforlu bir kullanım sağlar. Hafif yapısı ile dilediğiniz yere taşıyıp kullanabileceğiniz bu ürün, sarı ve turuncu seçenekleri ile evinize enerjik bir atmosfer kazandırır. Meditasyon minderi olarak da tercih edebileceğiniz bu ürünü uzun ömürlü yapısı ile senelerce kullanabilirsiniz.

Sade ve klasik tasarımı ile yaşam alanınız için ideal olan bu minderi kolayca satın almak için buyurun linke!

10. TOYANDONA Yuvarlak Yer Minderi, çocuklarınızın favorisi olacak!

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Sevimli tasarımı ile çocuklar da dahil olmak üzere herkesin beğenisini kazanan TOYANDONA Yuvarlak Yer Minderi, %100 pamuklu kumaşı ile rahat ve yumuşak bir dokunma hissi sunar. Farklı renk seçenekleri ile evinizin her köşesine uyum sağlayan bu ürün, çocuk odası için muhteşem bir seçim olabilir. Kalın sünger iç dolgusu ile çocuklarınızı soğuktan koruyacak minder, sevimli tasarımı ile ev dekorasyonunuzu renklendirir.

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